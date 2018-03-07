Дракслер: «Мы потратили 400 миллионов, чтобы провалиться в Лиге чемпионов»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер подвел итог противостоянию с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Парижане уступили с общим счетом 2:5 и выбыли из розыгрыша трофея.

«Мы сделали очень мало для победы. Этот факт сложно принять, потому что на нас были возложены огромные ожидания. Город искрился от этого матча, стадион тоже.

Играя без взрывных действий, трудно остановить «Реал». При счете 1:3 надо прессинговать, а не играть в пас и надеяться, что голевой момент упадет с небес.

Мы заслужили вылета. Летом клуб потратил 400 миллионов, и все указывало на большие перемены, но в итоге мы провалились», – сказал немец.

После 28 туров чемпионата Франции команда Унаи Эмери лидирует в чемпионской гонке, опережая ближайшего преследователя на 14 очков.

Ранее экс-главный тренер «Милана» Арриго Сакки сказал, что у «ПСЖ» нет идеи.

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