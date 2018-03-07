Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дракслер: «Мы потратили 400 миллионов, чтобы провалиться в Лиге чемпионов»

    Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер подвел итог противостоянию с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Парижане уступили с общим счетом 2:5 и выбыли из розыгрыша трофея.

    «Мы сделали очень мало для победы. Этот факт сложно принять, потому что на нас были возложены огромные ожидания. Город искрился от этого матча, стадион тоже.

    Играя без взрывных действий, трудно остановить «Реал». При счете 1:3 надо прессинговать, а не играть в пас и надеяться, что голевой момент упадет с небес.

    Мы заслужили вылета. Летом клуб потратил 400 миллионов, и все указывало на большие перемены, но в итоге мы провалились», – сказал немец.

    После 28 туров чемпионата Франции команда Унаи Эмери лидирует в чемпионской гонке, опережая ближайшего преследователя на 14 очков.

    Ранее экс-главный тренер «Милана» Арриго Сакки сказал, что у «ПСЖ» нет идеи.

    «ПСЖ» потратил миллиард за семь лет. Все зря

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2018 17:35
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +512

      gari69 9 марта 2018, 11:43

      В мире денег до хрена а кубок ЛЧ один

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 8 марта 2018, 18:14

      Пока что ПСЖ - клуб для внутренней арены

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 16:56

      Отчаяние Дракслера понятно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 7 марта 2018, 22:16

      Короче деньги на ветер чувак.Вы когда поймёте?деньги это не главное, главное это ум

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 7 марта 2018, 21:30

      У нас есть Зенит который конечно поменьше тратится но амбиции те же!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Кафель Безмозгов 7 марта 2018, 19:52

      ПЦЖ не великий клупп , тока Спартак великий клупп !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      Уткинсон Рыгнольд-Червяки 7 марта 2018, 19:47

      Теперь скажите мне что Дзюба не прав, проходимцы, Дзюба умнее вас всех вместе взятых : Эмери - тренеришка !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Уткинсон Рыгнольд-Червяки 7 марта 2018, 19:49

      Дзюба та может и умный,а вот ты ...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +117

      Уткинсон Рыгнольд-Червяки > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 19:59

      Я понял, то есть - сам дурак, это твой ответ ? Ну хорошо, что признал что Дзюба был прав, то есть признаёшь что я прав тоже, но всё равно обзываешь дураком, где логика ? Что нибудь по существу скажи, пока только ты глупости говоришь, например чтобы клубу выиграть деньги не нужны, а сколько Реал тратит на трансферы ты посмотрел, а что Спартак больше Зенита истратил на трансферную кампанию знаешь, назови мне один клуб который что то выиграл не неся никаких расходов

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Уткинсон Рыгнольд-Червяки 7 марта 2018, 20:03

      Спартак не мог потратить на трансферы больше Зенита))))Лол

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 19:42

      ну вот еще одно доказательство что огромные траты это еще не все, если нет коллектива то все насмарку.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      Уткинсон Рыгнольд-Червяки 7 марта 2018, 19:37

      Вот они плоды тошнотворного глобалистского проэкта, только один выход -
      немедленно клуб распустить, и теперь скажите мне что-нибудь про Зенит либеро-тв ари... В то время когда французы стонут под российскими контр-санкциями глобалистская педофилическая элита выбрасывает 400 миллионов на свои утехи

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 7 марта 2018, 19:17

      История напоминает один наш клуб, руководство которого тоже пытается купить удачу за любые деньги.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +117

      Уткинсон Рыгнольд-Червяки > Одинокий волк Маквейд 7 марта 2018, 19:38

      Важе невежество просто оглушительно... ПАРАЛЕЛЛИ ЗДЕСЬ НАСТОЛьКО НЕУКЛЮЖИ И НЕГРАМОТНЫ, просто смешно

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11