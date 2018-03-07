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  • Дракслер: «Мы потратили 400 миллионов, чтобы провалиться в Лиге чемпионов»

Дракслер: «Мы потратили 400 миллионов, чтобы провалиться в Лиге чемпионов»

7 марта 2018, 17:35
35

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер подвел итог противостоянию с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Парижане уступили с общим счетом 2:5 и выбыли из розыгрыша трофея.

«Мы сделали очень мало для победы. Этот факт сложно принять, потому что на нас были возложены огромные ожидания. Город искрился от этого матча, стадион тоже.

Играя без взрывных действий, трудно остановить «Реал». При счете 1:3 надо прессинговать, а не играть в пас и надеяться, что голевой момент упадет с небес.

Мы заслужили вылета. Летом клуб потратил 400 миллионов, и все указывало на большие перемены, но в итоге мы провалились», – сказал немец.

После 28 туров чемпионата Франции команда Унаи Эмери лидирует в чемпионской гонке, опережая ближайшего преследователя на 14 очков.

Ранее экс-главный тренер «Милана» Арриго Сакки сказал, что у «ПСЖ» нет идеи.

«ПСЖ» потратил миллиард за семь лет. Все зря

Источник: Mirror.co.uk
Лига чемпионов Франция. Лига 1 ПСЖ Дракслер Юлиан
Комментарии (35)
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Shogun
1520433503
Теперь перейти в чемпионат Франции это все уже первый этап деградации
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DeStar
1520435741
Вот следит за мбапе 2 матча... Не знаю, теперь даже не жалею, что реал его не подписал. Может он в будущем конечно подрастет. но не впечатлил, во втором тайме были у него попытки дриблинга, только удавалась 1 из 3, и толку не принесла.. больше ничего..
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Сильвербой
1520435991
Есть клубы, которым "не дано"!!!
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Viper for CSKA
1520436004
Пора Юлиану уходить. Велика вероятность, что летом станет заменой Рибери в Баварии, и все стороны от этого выиграют.
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Полная Канистра
1520437877
золотые футболисты с ногами -это ещё не победа тут голова нужна умная
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Татарин за ЦСКА
1520437960
Деньгами выиграть нереально,Зенит прямое подтверждение в России,МЮ пример в Англии,а ПСЖ пример в Европе
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Одинокий волк Маквейд
1520439462
История напоминает один наш клуб, руководство которого тоже пытается купить удачу за любые деньги.
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Уткинсон Рыгнольд-Червяки
1520440639
Вот они плоды тошнотворного глобалистского проэкта, только один выход - немедленно клуб распустить, и теперь скажите мне что-нибудь про Зенит либеро-тв ари... В то время когда французы стонут под российскими контр-санкциями глобалистская педофилическая элита выбрасывает 400 миллионов на свои утехи
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OfaZavr
1520440972
ну вот еще одно доказательство что огромные траты это еще не все, если нет коллектива то все насмарку.
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Уткинсон Рыгнольд-Червяки
1520441228
Теперь скажите мне что Дзюба не прав, проходимцы, Дзюба умнее вас всех вместе взятых : Эмери - тренеришка !!!
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