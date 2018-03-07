ЦСКА приготовил сюрприз для девушек, которые придут на матч с «Лионом»

Завтра, в международный женский день, ЦСКА примет «Лион» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

«Дорогие болельщицы! Матч 1/8 финала Лиги Европы ПФК ЦСКА — «Лион» пройдет 8 марта, и армейский клуб не мог упустить возможность поздравить вас с праздником.

Всех девушек, которые придут на игру с «Лионом», ждет сюрприз от красно-синих. Какой — узнаете на стадионе! Ждeм вас на «ВЭБ Арене»! — говорится на официальном сайте клуба.

Ответная встреча состоится 15 марта во Франции.