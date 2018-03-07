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    ЦСКА приготовил сюрприз для девушек, которые придут на матч с «Лионом»

    Завтра, в международный женский день, ЦСКА примет «Лион» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

    «Дорогие болельщицы! Матч 1/8 финала Лиги Европы ПФК ЦСКА — «Лион» пройдет 8 марта, и армейский клуб не мог упустить возможность поздравить вас с праздником.

    Всех девушек, которые придут на игру с «Лионом», ждет сюрприз от красно-синих. Какой — узнаете на стадионе! Ждeм вас на «ВЭБ Арене»! — говорится на официальном сайте клуба.

    Ответная встреча состоится 15 марта во Франции.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    07.03.2018 13:35
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 марта 2018, 18:58

      Термобелье и кружевные трусики каждой! В сине-красную полоску, разумеется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 7 марта 2018, 13:57

      Хоть это и маркетинговый ход, но всё-равно красиво. Всех женщин с наступающим праздником, женщин-болельщиц вдвойне!

      5
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      Рейтинг: +33709

      zra78 7 марта 2018, 13:55

      Обнажённые кони! А,что и Лион охренеет,вообщем двух зайцев одним выстрелом!!! :)

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zra78 7 марта 2018, 15:17

      Очень смешно!!!!

      0
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