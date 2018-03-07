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    Хайнкес покинет «Баварию» летом

    Главный тренер немецкой «Баварии» Юпп Хайнкес решил все-таки покинуть клуб летом. Об этом он уже сообщил своей команде.

    При этом некоторые футболисты «ротхозе» желают как можно скорее узнать имя нового тренера. Одним из кандидатов является ныне работающий в «Хоффенхайме» Юлиан Нагельсман.

    Хайнкес пришел в «Баварию» осенью 2017 года, сменив Карло Анчелотти.

    Источник: Twitter

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    07.03.2018 01:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +720

      Flydis 7 марта 2018, 09:17

      Хайнкес приходит тогда, когда Баварии плохо, вновь разгоняет красную немецкую машину, а когда она уже набирает скорость, он передает кому-то другому руль - и уходит.
      Крутейший дядька.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 7 марта 2018, 07:34

      Главное - немца. Чтобы ставил пусть и осовремененный, но немецкий футбол. А испанцев, да и итальянцев надо обходить стороной. Особенно испанцев из одного автономного сообщества.

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 7 марта 2018, 07:16

      Хитцфельда

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