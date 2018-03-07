Хайнкес покинет «Баварию» летом

Главный тренер немецкой «Баварии» Юпп Хайнкес решил все-таки покинуть клуб летом. Об этом он уже сообщил своей команде.

При этом некоторые футболисты «ротхозе» желают как можно скорее узнать имя нового тренера. Одним из кандидатов является ныне работающий в «Хоффенхайме» Юлиан Нагельсман.

Хайнкес пришел в «Баварию» осенью 2017 года, сменив Карло Анчелотти.