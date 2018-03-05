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Ловчев: «Учиться нужно не у Манчини, а у Семина»

5 марта 2018, 11:33
22

Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев раскритиковал не только игру «Зенита» в матче 21-го тура против «Амкара», но и поведение после финального свистка главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини.

«Я всегда говорил, что «Зенит» может догнать «Локомотив». Я исходил из итогов сборов. Команда была дисциплинирована, играла в охотку, забивала много и мало пропускала. Однако вчера «Зенит» ничего не смог сделать против команды, которая еще больше сплотилась после ухода тренера. Нынешний главный тренер «Амкара», который был помощником у Гаджиева, Вадим Евсеев с точки зрения характера был ярким защитником. Так он и настроил команду на матч в Питере.

Интервью Манчини после матча показало, что «Зенит» рассчитывал на легкую победу. И обе красные карточки после двух желтых были показаны игрокам «Зенита» совершенно по делу. Но Манчини говорил только об арбитре.

Мы приглашаем авторитетных специалистов из-за рубежа, рассчитываем, что они нас чему-то научат. В том числе и поведению, но когда тренер все спихивает на судью, вместо того, чтобы сказать своим игрокам – зачем ты пошел в стык второй раз, когда висишь на карточке? Предъявляя претензии только арбитрам, Манчини фактически говорит своим футболистам: ребята, молодцы, играли хорошо. А ведь «Зенит» практически не создал моментов у ворот «Амкара». У «Зенита» уже был один тренер, который все время жаловался на судей.

После этого стало понятно, что теперь «Зенит» не конкурент «Локомотиву». У нас часто говорят, что нужно учиться у иностранных специалистов, но сейчас понятно, что учиться нужно у Семина», – считает Ловчев.

Матч 21-го тура РФПЛ «Зенит» – «Амкар» завершился со счетом 0:0. После этой игры сине-бело-голубые делят 3-5 строчку турнирной таблицы со «Спартаком» и ЦСКА с 38-ю очками, а гости располагаются на 14-й позиции, набрав 22 балла.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Локомотив Манчини Роберто Семин Юрий Евсеев Вадим Ловчев Евгений
Комментарии (22)
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84aivengo
1520241134
семин -старый волк в футболе.... и все сказано местом.которое его команда занимает и атмосферой в клубе
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woyser
1520241447
Если смотреть на первую ж.к. и потом играть либерально, зачем тогда вообще играть. Чисто игровые моменты были. Бывает. Напряжение игры было велико. Да и тур сам по себе не особо-то голевым был, не считая игры Краснодар-Ростов, где обе команды решили поиграть в атаку, соответственно возникали моменты которые и реализовывались. Что касается игры Зенит-Амкар, то по моему мнению где-то минуты с 55-ой судья просто перестал контролировать ситуацию, чем усугубил и так напряжённую ситуацию матча. Абсолютно не согласен с Ловчевым. Кто из отечественных тренеров, хоть как-то силён в своём амплуа? Сёмин, Бердыев, Черчесов и всё пожалуй, да-же Шалимов не тянет. Вот и приходится брать импортных, да и то только тех которые соглашаются приехать в Россию. Может Ловчев позабыл, что Манчини выиграл 3 скудетто и один раз становился чемпионом Англии, не считая кубков.
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Чикомас
1520243123
Палыч -красавец. Никто из стариков не смог вернуться. Ни Романцев ни Бышовец, не Газзаич, а это вернулся. И вернулся с триумфом. Здоровья Вам Палыч. И новых успехов, хотя я и болею за другую команду...
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Полная Канистра
1520243998
ловчик ты чё манини же пупен тренер он всё может и чемпионами стать и ЛЧ возьмут тебе фусик докажет ведь сам его лично притащил
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petrucho-spb
1520245619
9 из 10 случаев отвечает тренер.Моменты были ,но нехватило хладнокровия и хитрости.Мне кажется не хватает сыгранности и понимания.И Манчини обязан прививать игрокам командную игру.И по желтым по делу.Что ты не видишь уже что Кришито завёлся замени.Сам упустил нить игры ,а судья не причем.Хоть и вторую желтую можно было не давать во втором случае.На усмотрение.Но не оправдание.
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zigbert
1520250773
Возможно у нас появился новый,амбициозный тренер (имеется в виду Вадим Евсеев).
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Уткинсон Рыгнольд-Червяки
1520251659
Опять братское чувырло вылезло , по мнению того самопровозглашенного специалиста Манчини не тренер, если самоотверженно играющий клуб смог успешно оборонятся, быдлу нужно Манчини убрать , тогда Мясо будет выглядеть лучше... А что Карера не смог обыграть Черкизовский отстой он не видит
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Dimon 007
1520252735
Палыч молодец, но учится у него нечему.... постоянная игра в шахматы: 1-й тайм, автобус перед воротами и игра на контратаках, 2-й прибавка в скорости на короткие отрезки времени и автобус в воротах! 75-я минута, замена, 80-я, замена, третья замена в добавленное время Анн зависимости от того, выигрывают или проигрывают...
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valdemar47
1520259519
Палыч, Супер! Как можно было столько лет оставлять его без футбола, дебилы!
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OfaZavr
1520262884
все верно сказал, полностью поддерживаю, но хочу добавить что есть чему поучиться не только у наших тренеров но например и у Карреры: тактичности, справедливости, никогда не сбрасывают вину с себя на судей и многое другое.
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