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    Ловчев: «Учиться нужно не у Манчини, а у Семина»

    Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев раскритиковал не только игру «Зенита» в матче 21-го тура против «Амкара», но и поведение после финального свистка главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини.

    «Я всегда говорил, что «Зенит» может догнать «Локомотив». Я исходил из итогов сборов. Команда была дисциплинирована, играла в охотку, забивала много и мало пропускала. Однако вчера «Зенит» ничего не смог сделать против команды, которая еще больше сплотилась после ухода тренера. Нынешний главный тренер «Амкара», который был помощником у Гаджиева, Вадим Евсеев с точки зрения характера был ярким защитником. Так он и настроил команду на матч в Питере.

    Интервью Манчини после матча показало, что «Зенит» рассчитывал на легкую победу. И обе красные карточки после двух желтых были показаны игрокам «Зенита» совершенно по делу. Но Манчини говорил только об арбитре.

    Мы приглашаем авторитетных специалистов из-за рубежа, рассчитываем, что они нас чему-то научат. В том числе и поведению, но когда тренер все спихивает на судью, вместо того, чтобы сказать своим игрокам – зачем ты пошел в стык второй раз, когда висишь на карточке? Предъявляя претензии только арбитрам, Манчини фактически говорит своим футболистам: ребята, молодцы, играли хорошо. А ведь «Зенит» практически не создал моментов у ворот «Амкара». У «Зенита» уже был один тренер, который все время жаловался на судей.

    После этого стало понятно, что теперь «Зенит» не конкурент «Локомотиву». У нас часто говорят, что нужно учиться у иностранных специалистов, но сейчас понятно, что учиться нужно у Семина», – считает Ловчев.

    Матч 21-го тура РФПЛ «Зенит» – «Амкар» завершился со счетом 0:0. После этой игры сине-бело-голубые делят 3-5 строчку турнирной таблицы со «Спартаком» и ЦСКА с 38-ю очками, а гости располагаются на 14-й позиции, набрав 22 балла.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.03.2018 11:33
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +71

      vinnik1209 7 марта 2018, 01:28

      Всё правильно!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 18:14

      все верно сказал, полностью поддерживаю, но хочу добавить что есть чему поучиться не только у наших тренеров но например и у Карреры: тактичности, справедливости, никогда не сбрасывают вину с себя на судей и многое другое.

      4
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      Рейтинг: +151

      valdemar47 5 марта 2018, 17:18

      Палыч, Супер! Как можно было столько лет оставлять его без футбола, дебилы!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 5 марта 2018, 15:25

      Палыч молодец, но учится у него нечему....
      постоянная игра в шахматы:
      1-й тайм, автобус перед воротами и игра на контратаках, 2-й прибавка в скорости на короткие отрезки времени и автобус в воротах! 75-я минута, замена, 80-я, замена, третья замена в добавленное время Анн зависимости от того, выигрывают или проигрывают...

      -3
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      Рейтинг: +117

      Уткинсон Рыгнольд-Червяки 5 марта 2018, 15:07

      Опять братское чувырло вылезло , по мнению того самопровозглашенного специалиста Манчини не тренер, если самоотверженно играющий клуб смог успешно оборонятся, быдлу нужно Манчини убрать , тогда Мясо будет выглядеть лучше... А что Карера не смог обыграть Черкизовский отстой он не видит

      -2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 14:52

      Возможно у нас появился новый,амбициозный тренер (имеется в виду Вадим Евсеев).

      5
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 5 марта 2018, 13:26

      9 из 10 случаев отвечает тренер.Моменты были ,но нехватило хладнокровия и хитрости.Мне кажется не хватает сыгранности и понимания.И Манчини обязан прививать игрокам командную игру.И по желтым по делу.Что ты не видишь уже что Кришито завёлся замени.Сам упустил нить игры ,а судья не причем.Хоть и вторую желтую можно было не давать во втором случае.На усмотрение.Но не оправдание.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 марта 2018, 12:59

      ловчик ты чё манини же пупен тренер он всё может и чемпионами стать и ЛЧ возьмут тебе фусик докажет ведь сам его лично притащил

      4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 марта 2018, 12:49

      Я вообще не понимаю смысла послематчевых интервью с тренером. Комментировать то, что видели все...

      2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 5 марта 2018, 12:45

      Палыч -красавец. Никто из стариков не смог вернуться. Ни Романцев ни Бышовец, не Газзаич, а это вернулся. И вернулся с триумфом. Здоровья Вам Палыч. И новых успехов, хотя я и болею за другую команду...

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