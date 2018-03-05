Ловчев: «Учиться нужно не у Манчини, а у Семина»

Известный российский футбольный эксперт Евгений Ловчев раскритиковал не только игру «Зенита» в матче 21-го тура против «Амкара», но и поведение после финального свистка главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини.

«Я всегда говорил, что «Зенит» может догнать «Локомотив». Я исходил из итогов сборов. Команда была дисциплинирована, играла в охотку, забивала много и мало пропускала. Однако вчера «Зенит» ничего не смог сделать против команды, которая еще больше сплотилась после ухода тренера. Нынешний главный тренер «Амкара», который был помощником у Гаджиева, Вадим Евсеев с точки зрения характера был ярким защитником. Так он и настроил команду на матч в Питере.

Интервью Манчини после матча показало, что «Зенит» рассчитывал на легкую победу. И обе красные карточки после двух желтых были показаны игрокам «Зенита» совершенно по делу. Но Манчини говорил только об арбитре.

Мы приглашаем авторитетных специалистов из-за рубежа, рассчитываем, что они нас чему-то научат. В том числе и поведению, но когда тренер все спихивает на судью, вместо того, чтобы сказать своим игрокам – зачем ты пошел в стык второй раз, когда висишь на карточке? Предъявляя претензии только арбитрам, Манчини фактически говорит своим футболистам: ребята, молодцы, играли хорошо. А ведь «Зенит» практически не создал моментов у ворот «Амкара». У «Зенита» уже был один тренер, который все время жаловался на судей.

После этого стало понятно, что теперь «Зенит» не конкурент «Локомотиву». У нас часто говорят, что нужно учиться у иностранных специалистов, но сейчас понятно, что учиться нужно у Семина», – считает Ловчев.

Матч 21-го тура РФПЛ «Зенит» – «Амкар» завершился со счетом 0:0. После этой игры сине-бело-голубые делят 3-5 строчку турнирной таблицы со «Спартаком» и ЦСКА с 38-ю очками, а гости располагаются на 14-й позиции, набрав 22 балла.