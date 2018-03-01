Гиггз: «Бэйл счастлив в «Реале»

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз следит за нападающим «Реала» Гаретом Бэйлом. Он не обращает внимания на слухи, согласно которым валиец может покинуть летом 2018 года испанский клуб.

«Будущее Бэйла в «Реале» не беспокоит меня, он играет в отличном клубе. Любой игрок, который играет за топ-клуб, находится под пристальным вниманием.

У меня недавно была встреча с ним – он был счастлив. Его беспокоило то, что не попадал в стартовый состав, но в нескольких следующих играх ситуация поменялась.

Сейчас Гарет находится в хорошей форме. Он внес большой вклад в игру «Реала» в матче с «ПСЖ». В Уэльсе все знают, насколько этот футболист важен для нас. Когда Бэйл в форме, он может решать исход встречи в одиночку», – приводит слова Гиггза SkySports.

В текущем сезоне Бэйл сыграл в 25 матчах в составе «Реала», забив в них 10 голов и отдав четыре результативных передачи.