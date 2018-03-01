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    Гиггз: «Бэйл счастлив в «Реале»

    Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз следит за нападающим «Реала» Гаретом Бэйлом. Он не обращает внимания на слухи, согласно которым валиец может покинуть летом 2018 года испанский клуб.

    «Будущее Бэйла в «Реале» не беспокоит меня, он играет в отличном клубе. Любой игрок, который играет за топ-клуб, находится под пристальным вниманием.

    У меня недавно была встреча с ним – он был счастлив. Его беспокоило то, что не попадал в стартовый состав, но в нескольких следующих играх ситуация поменялась.

    Сейчас Гарет находится в хорошей форме. Он внес большой вклад в игру «Реала» в матче с «ПСЖ». В Уэльсе все знают, насколько этот футболист важен для нас. Когда Бэйл в форме, он может решать исход встречи в одиночку», – приводит слова Гиггза SkySports.

    В текущем сезоне Бэйл сыграл в 25 матчах в составе «Реала», забив в них 10 голов и отдав четыре результативных передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2018 09:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 1 марта 2018, 10:12

      уходить надо вовремя

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +301

      23igkra 1 марта 2018, 10:07

      Он еще ЛЧ поможет выиграть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 09:57

      Если слова Бэйла искренны и от души ,то ему можно только позавидовать.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 1 марта 2018, 09:55

      ГЛАВНОЕ ЧТО ОН НАБИРАЕТ НУЖНУЮ ФОРМУ!!!!!

      0
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