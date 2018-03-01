Гиггз: «Бэйл счастлив в «Реале»

уходить надо вовремя
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз следит за нападающим «Реала» Гаретом Бэйлом. Он не обращает внимания на слухи, согласно которым валиец может покинуть летом 2018 года испанский клуб.
«Будущее Бэйла в «Реале» не беспокоит меня, он играет в отличном клубе. Любой игрок, который играет за топ-клуб, находится под пристальным вниманием.
У меня недавно была встреча с ним – он был счастлив. Его беспокоило то, что не попадал в стартовый состав, но в нескольких следующих играх ситуация поменялась.
Сейчас Гарет находится в хорошей форме. Он внес большой вклад в игру «Реала» в матче с «ПСЖ». В Уэльсе все знают, насколько этот футболист важен для нас. Когда Бэйл в форме, он может решать исход встречи в одиночку», – приводит слова Гиггза SkySports.
В текущем сезоне Бэйл сыграл в 25 матчах в составе «Реала», забив в них 10 голов и отдав четыре результативных передачи.