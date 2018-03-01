Гаттузо: «Я думал, что потерял Калинича, но это в прошлом»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо все еще верит в форварда своей команды Николу Калинича.

«Думаю, надо поработать с тем, что у футболистов в головах. Калинич может ошибаться, и кто играл в футбол, тот это понимает.

Я думал, что потерял этого игрока, но к счастью, все в прошлом. У него все еще есть мышечные проблемы, но он стиснул зубы и вышел на поле.

Он очень техничен, жаль, что не может никак забить. Но он чемпион, это действительно так», – приводит слова Гаттузо Premium Mediaset.

В текущем сезоне 30-летний футболист провел 15 матчей в итальянской Серии А, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.