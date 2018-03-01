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    Гаттузо: «Я думал, что потерял Калинича, но это в прошлом»

    Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо все еще верит в форварда своей команды Николу Калинича.

    «Думаю, надо поработать с тем, что у футболистов в головах. Калинич может ошибаться, и кто играл в футбол, тот это понимает.

    Я думал, что потерял этого игрока, но к счастью, все в прошлом. У него все еще есть мышечные проблемы, но он стиснул зубы и вышел на поле.

    Он очень техничен, жаль, что не может никак забить. Но он чемпион, это действительно так», – приводит слова Гаттузо Premium Mediaset.

    В текущем сезоне 30-летний футболист провел 15 матчей в итальянской Серии А, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.03.2018 07:43
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