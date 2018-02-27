Примера. «Реал» проиграл «Эспаньолу», пропустив в добавленное время

В матче 26-го тура Примеры «Реал» в гостях уступил «Эспаньолу» – 0:1. Автором единственного гола стал Жерар Морено.

После данного результата мадридский клуб остался на третьем месте в турнирной таблице. «Эспаньол» – 13 -й.

Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур

Эспаньол – Реал – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Морено, 90+3.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Виктор Санчес (Гранеро, 70), Дуарте, Давид Лопес, Наварро, Аарон, Карлос Санчес, Гарсия, Пьятти (Баптистао, 79), Дардер, Морено.

«Реал»: Навас, Ашраф, Варан, Рамос, Начо, Ковачич (Борха, 89), Льоренте, Лукас, Иско (Бензема, 69), Бэйл (Себальос, 81), Асенсио.

Предупреждения: Кариколь, 81 – Бэйл, 37.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры