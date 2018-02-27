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  • Примера. «Реал» проиграл «Эспаньолу», пропустив в добавленное время

Примера. «Реал» проиграл «Эспаньолу», пропустив в добавленное время

27 февраля 2018, 23:51
29

В матче 26-го тура Примеры «Реал» в гостях уступил «Эспаньолу» – 0:1. Автором единственного гола стал Жерар Морено.

После данного результата мадридский клуб остался на третьем месте в турнирной таблице. «Эспаньол» – 13 -й.

Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур

Эспаньол – Реал – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Морено, 90+3.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Виктор Санчес (Гранеро, 70), Дуарте, Давид Лопес, Наварро, Аарон, Карлос Санчес, Гарсия, Пьятти (Баптистао, 79), Дардер, Морено.

«Реал»: Навас, Ашраф, Варан, Рамос, Начо, Ковачич (Борха, 89), Льоренте, Лукас, Иско (Бензема, 69), Бэйл (Себальос, 81), Асенсио.

Предупреждения: Кариколь, 81 – Бэйл, 37.

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Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Эспаньол Реал
Комментарии (29)
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Татарин за ЦСКА
1519764917
Эспаньееееелище просто молодцы. Второй тайм смело можно отдавать в актив команде из Барселоны.Просто красавцы. Удачи клубу в дальнейшем,ведь с такой игрой можно и в еврокубках играть.спасибо командам за отличный вечер
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petr69
1519765519
Когда играют: Марсело,Модрич,Кросс,Роналду-то в игру вписываются и Асенсио и Иско. Сами по себе и Асенсио и Иско не готовы быть ведущими, возможно никогда и не смогут
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Football06
1519766155
Татарин за цска До матча нес бред что реал выиграет, что реал выиграет в 1-2 мяча и что где? Где это всё! Не говори гоп пока не перепрыгнешь, всех с успешными ставками, а я сказал что 2.5 меньше и Эспаньол забьет :-))
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Football06
1519766515
Первые 20 минут за Реалом дальше все на равных , а вот 2 тайм был по мощнее команда из Каталонии, заслуженно, старались больше да и Зидан опять начал чудить,атака никакая, ни Асенсио за 700 млн которого хотят продать, ни Иско который 400 млн стоит (это всё сумма отступных) ни Бэйл которого купили за 100 лямов и хотят продать за 75 млн, ни Лукас который дарит надежды, ни Ковачич который в мечтах замена Каземиро, ни Хакими который пожадничал и не отдал голевую., ни Рамос который бегал и туда и сюда и в итоге ни там ни тут, ни Бензема который вышел на замену и даже нормально не тронул мяч, один раз и то когда вернулся ради него на свою половину, ни Майорал которому можно было дать не 4 минуты игрового времени а намного больше.. Никого не увидел , даже Судья сорвал атаку Эспаньола, и так же офсайдов 1 не заслуженный у Реала где Бэйл дал мяч назад тем самым опасного момента не возникала бы, и 2 не заслуженных офсайда у Эспаньола!!!
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Football06
1519766820
В общем играли два середника которые борятся за еврокубки, можно так назвать эти команды, так как Зидан с составом опять кстати начудил, таким составом можно играть товарищеские встречи, или против Апоэлей выпускать, хотя нет против Апоэлей должен играть Роналду, должен же забивать в ЛЧ не с пенальти и не простые мячи, если честно было смешно, да состав не наигран, да состав слаб, да состав молодой, но извините пожалуйста если взять суммы отступных чисто за 2 игроков которые были в основе это Иско + Асенсио =(700+400 млн€) =1 млрд € а если собрать весь состав Эспаньола то в сумме будет 200-300 млн евро, так кто щас недооценил соперника? Правильно Реал Мадрид, который в очередной раз в этом сезоне обосрался в Матчах против Католонских Команд
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СашкаГуров
1519767366
Всё на ЛЧ Зидан поставил!
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BRO_football
1519767591
Идиоты! Теперь понятно, почему Реал на 4 месте. Потому что у них тренер очень тупой! Постоянные победы вскружили ему голову! Неужели Зидан до сих пор не понял, что второй состав Реала ни на что не годится. Ни матч Кубка Испании, ни середняка Примеры выиграть не могут! Только некоторые игроки из второго состава могут эффективно играть в основном под опекой уже опытных футболистов. По отдельности они никто!
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Superviser77
1519783351
Поставил на поражение Реала.... Рука дрогнула....
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NeoNaTe
1519784651
Содрогается кресло под Зиданом, равно как и нервы Переса не вечные. Ждём перемен в реале!
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snaiper1989
1519790620
Среал походу мимо ЛЧ 18/19 даже пролетят, а эту ЛЧ обосрутся с ПСЖ....Зато Петушок КриРо рад будет, когда его гнездо рвать будут....А потом опять слезы и поиск виноватых одноклубников))))
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