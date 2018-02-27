Лазаар, Ковачич, Бэйл – в основе «Реала» на матч с «Эспаньолом»

Стали известны стартовые составы команд на матч 26 тура испанской Примеры между барселонским «Эспаньолом» и мадридским «Реалом».

«Эспаньол»: Диего Лопес, Виктор Санчес, Дуарте, Давид Лопес, Наварро, Аарон, Карлос Санчес, Гарсия, Пьятти, Дардер, Морено.

«Реал»: Навас, Ашраф, Варан, Рамос, Начо, Ковачич, Льоренте, Лукас, Иско, Бэйл, Асенсио.

«Бомбардир» будет вести прямую трансляцию матча, который начнется в 22:00 по Москве на барселонском «Корнелья Эль Прат».

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