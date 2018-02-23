Зобнин: «Бились, старались, но, увы, не хватило совсем чуть-чуть!»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поблагодарил болельщиков за поддержку в противостоянии 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком».

«Бились, старались, но, увы, не хватило совсем чуть-чуть! Всем спасибо за поддержку!» – написал Зобнин в инстаграме.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак» завершился со счетом 1:2 (счет первой встречи – 3:1). Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.