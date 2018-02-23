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    Зобнин: «Бились, старались, но, увы, не хватило совсем чуть-чуть!»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поблагодарил болельщиков за поддержку в противостоянии 1/16 финала Лиги Европы с «Атлетиком».

    «Бились, старались, но, увы, не хватило совсем чуть-чуть! Всем спасибо за поддержку!» – написал Зобнин в инстаграме.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак» завершился со счетом 1:2 (счет первой встречи – 3:1). Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы пройдет в пятницу, 23 февраля, в Ньоне.

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    Источник: Instagram

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    23.02.2018 10:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1847

      mahan 23 февраля 2018, 16:58

      Ром к тебе претензий нет, ты отлично отыграл, браво. Не прошли дальше из-за первой игры, Ребров и Кутепов привезли 3 мяча, их было тяжело отыграть.

      0
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      Рейтинг: +213

      nik_59 23 февраля 2018, 14:16

      Да уж, бились- не убились.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 февраля 2018, 13:29

      Попади кривой ногой Кутепов по мячику в Москве, могли бы и пройти.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 февраля 2018, 13:27

      Да хоть свой престиж отыграли и то важно.В принципе молодцы-если конечно в первом матче не намеренно поставили в ворота Реброва-тупо чтобы слить Европейскую Лигу.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 23 февраля 2018, 13:08

      Бильбао на расслабоне откатал

      -1
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 23 февраля 2018, 12:11

      бились все - некого упрекнуть...но косяки первого матча стали олределяющими исход...(

      3
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      Рейтинг: +399

      kella 23 февраля 2018, 11:52

      Как для февраля, то хорошую игру показали, вот только долго запрягались!

      4
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 23 февраля 2018, 11:48

      То что бились это хорошо, домашний матч так проводить нельзя!!!!

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 февраля 2018, 11:32

      в этом матче да, а вот в первой игре накосячили знатно поэтому даже этих стараний не хватило.

      8
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 23 февраля 2018, 11:15

      Согласен. В гостевом поединке бились без оглядки на традиции, предпочтения и обстановку! Такие игры закаляют и вселяют уверенность!

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