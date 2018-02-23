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УЕФА осуждает столкновения фанатов «Атлетика» и «Спартака» в Бильбао

23 февраля 2018, 08:33
7

В УЕФА не смогли пройти мимо беспорядков, которые случились перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы в Бильбао между «Атлетиком» и «Спартаком». Напомним, что болельщики этих команд устроили драку, в которую вмешалась полиция. В результате столкновений были задержаны по меньшей мере пять человек (трое из них – россияне), пятеро доставлены в больницу (в том числе трое россиян), один из полицейских скончался от сердечного приступа.

«УЕФА осуждает подобные жестокие столкновения, какие случились в Бильбао. Мы находимся в контакте с местными властями для прояснения ситуации.

Организация выражает искренние соболезнования семье и коллегам полицейского, скончавшегося в результате данного инцидента», – говорится в заявлении.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак» завершился со счетом 1:2 (счет первой встречи – 3:1).

Источник: ESPN
Лига Европы Атлетик Спартак
Комментарии (7)
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paracetamol
1519364439
Куда бы свини не поехали, везде с ними проблемы.
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Spartak 777
1519371569
блин задрали....ну подрались мужики , надо на весь мир хай поднимать ??? АУ !!! Вы че ????? А типо больше в Европе никто не дерется ???? Ни немцы с британцами , ни тем более турки .... А уж це-эвропейцы товарищи хохлы , само обаяние и дружилюбие !
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84aivengo
1519376684
провокаторы есть с каждой из сторон... но баски крупно постарались сами ...
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Nimnul
1519387153
Когда-то в Европе стонали от английских фанатов. НО!!! Те,хотя бы представляли команды показывающие классный футбол и выигрывающие еврокубки. А тут и футбол дрянь и болелы проблемные. Проще не допускать их в еврокубки,потери не заметят,а проблем меньше.
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