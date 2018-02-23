УЕФА осуждает столкновения фанатов «Атлетика» и «Спартака» в Бильбао

В УЕФА не смогли пройти мимо беспорядков, которые случились перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы в Бильбао между «Атлетиком» и «Спартаком». Напомним, что болельщики этих команд устроили драку, в которую вмешалась полиция. В результате столкновений были задержаны по меньшей мере пять человек (трое из них – россияне), пятеро доставлены в больницу (в том числе трое россиян), один из полицейских скончался от сердечного приступа.

«УЕФА осуждает подобные жестокие столкновения, какие случились в Бильбао. Мы находимся в контакте с местными властями для прояснения ситуации.

Организация выражает искренние соболезнования семье и коллегам полицейского, скончавшегося в результате данного инцидента», – говорится в заявлении.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак» завершился со счетом 1:2 (счет первой встречи – 3:1).