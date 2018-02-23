Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    УЕФА осуждает столкновения фанатов «Атлетика» и «Спартака» в Бильбао

    В УЕФА не смогли пройти мимо беспорядков, которые случились перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы в Бильбао между «Атлетиком» и «Спартаком». Напомним, что болельщики этих команд устроили драку, в которую вмешалась полиция. В результате столкновений были задержаны по меньшей мере пять человек (трое из них – россияне), пятеро доставлены в больницу (в том числе трое россиян), один из полицейских скончался от сердечного приступа.

    «УЕФА осуждает подобные жестокие столкновения, какие случились в Бильбао. Мы находимся в контакте с местными властями для прояснения ситуации.

    Организация выражает искренние соболезнования семье и коллегам полицейского, скончавшегося в результате данного инцидента», – говорится в заявлении.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Спартак» завершился со счетом 1:2 (счет первой встречи – 3:1).

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.02.2018 08:33
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +163

      Nimnul 23 февраля 2018, 14:59

      Когда-то в Европе стонали от английских фанатов. НО!!! Те,хотя бы представляли команды показывающие классный футбол и выигрывающие еврокубки. А тут и футбол дрянь и болелы проблемные. Проще не допускать их в еврокубки,потери не заметят,а проблем меньше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 февраля 2018, 12:04

      провокаторы есть с каждой из сторон... но баски крупно постарались сами ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 23 февраля 2018, 10:39

      блин задрали....ну подрались мужики , надо на весь мир хай поднимать ??? АУ !!! Вы че ????? А типо больше в Европе никто не дерется ???? Ни немцы с британцами , ни тем более турки .... А уж це-эвропейцы товарищи хохлы , само обаяние и дружилюбие !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol 23 февраля 2018, 08:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Куда бы свини не поехали, везде с ними проблемы.

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3697

      lordmrv > paracetamol 23 февраля 2018, 09:10

      Надеюсь ты свинями назвал тех, кто ищет приключения себе и своим товарищам на одно место, напившись до соответствующего состояния и возомнив себя спасителями нации. Ну а если про клубную принадлежность, то напомню, что такая подготовка ко встрече с фанатами Спартака началась после небезизвестного приезда Питерских болельщиков. Так что - в семье не без урода.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > paracetamol 23 февраля 2018, 10:28

      Вообще не думаю, что дрались именно болельщики Спартак. По мне так это Русские ультрас после акций Испанцев про фашизм приехало позорить нашу страну. Одного который дрался на евро с Англичанами не пустили и задержали.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11