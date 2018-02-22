Семин заявил, что у Фарфана микротравма

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против французской «Ниццы» (1:0) отметил, что его нападающий Джефферсон Фарфан не получил тяжелой травмы.

«У Джефферсона микротравма. Он сразу дал сигнал, чтобы его поменяли. Дальнейшая его игра ухудшила бы физическое состояние», – сказал тренер.

Таким образом, перуанец сможет сыграть против московского «Спартака» в рамках 21 тура РФПЛ (4 марта).

У России есть три клуба в 1/8 Лиги Европы. Такое мы уже видели