Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин заявил, что у Фарфана микротравма

    Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против французской «Ниццы» (1:0) отметил, что его нападающий Джефферсон Фарфан не получил тяжелой травмы.

    «У Джефферсона микротравма. Он сразу дал сигнал, чтобы его поменяли. Дальнейшая его игра ухудшила бы физическое состояние», – сказал тренер.

    Таким образом, перуанец сможет сыграть против московского «Спартака» в рамках 21 тура РФПЛ (4 марта).

    У России есть три клуба в 1/8 Лиги Европы. Такое мы уже видели

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2018 23:39
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 23 февраля 2018, 10:14

      Хорошая новость, здоровья Джефу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2018, 23:47

      Обошлось.., а вот Васину сильно не повезло. Начало сезона...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11