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    Перед матчем с «Атлетиком» фанаты «Спартака» поучаствовали в драках возле стадиона

    Болельщики московского «Спартака» оказались причастны к беспорядкам, которые случились в Бильбао за несколько часов до ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между красно-белыми и баскским «Атлетиком».

    Так, россияне устроили шествие к стадиону «Сан Мамес Баррия», использовали пиротехнику и вступили в несколько стычек с местными фанатами.

    «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Бильбао.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.02.2018 23:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5873

      maygli 23 февраля 2018, 01:40

      Господи ну что за херня у сайта !!!!! ни ответ нормально ни реплику написать!!! Всё летит хер знает куда!!! В какую-то жопу!
      Бонбардир где твои админы и программёры сраные, что за ху е та?? с комментариями происходит уже который месяц?!?!

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 23 февраля 2018, 01:38

      Наши уложили весь стадион с первой минуты!!!
      Баски в восторге!
      Такого они ещё не видели.
      Приехала горстка ( в их понимании) и переорала весь стадион с первых минут.
      После такого эти строптивые баски очень зауважали наших болел!!
      До того были стычки и драки!
      Сейчас уважуха и приглашения в бар... посидеть по говорить.
      Ребята отчаянные, но к нам прониклись!

      0
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 23 февраля 2018, 00:04

      Наши ребята кто там просто красавцы!!!!я слышу их ясно и четко по трансляции!!!
      Поддержка мощнейшая!!!
      Парни уважаю!!!
      И наши после первого тайма просто делают свое дело,в МСК бы так играли!
      Селихов играет уверенно...смотрю и не переживаю!!
      Братва давайте чудо!пол страны ждет еще две банки!

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      Рейтинг: +733

      rammax fcsm 23 февраля 2018, 00:01

      это была контр-баскско-террористическая операция

      1
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 22 февраля 2018, 23:22

      Ну вот,началось!Теперь непременно последуют какие-либо санкции по отношению к Спартаку.

      -1
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      Рейтинг: +5873

      maygli > Муруал 23 февраля 2018, 01:32

      Насрать на их санкции.
      Не хер было лезть и задирать наших болел. Сами виноваты.

      -1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 22 февраля 2018, 23:21

      Испанцы сами же предложили шествие с площади до стадиона, а без пиротехники какое шествие

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