Перед матчем с «Атлетиком» фанаты «Спартака» поучаствовали в драках возле стадиона

Болельщики московского «Спартака» оказались причастны к беспорядкам, которые случились в Бильбао за несколько часов до ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между красно-белыми и баскским «Атлетиком».

Так, россияне устроили шествие к стадиону «Сан Мамес Баррия», использовали пиротехнику и вступили в несколько стычек с местными фанатами.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Бильбао.