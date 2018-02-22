Перед матчем с «Атлетиком» фанаты «Спартака» поучаствовали в драках возле стадиона

Господи ну что за херня у сайта !!!!! ни ответ нормально ни реплику написать!!! Всё летит хер знает куда!!! В какую-то жопу!
Бонбардир где твои админы и программёры сраные, что за ху е та?? с комментариями происходит уже который месяц?!?!
Болельщики московского «Спартака» оказались причастны к беспорядкам, которые случились в Бильбао за несколько часов до ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между красно-белыми и баскским «Атлетиком».
Так, россияне устроили шествие к стадиону «Сан Мамес Баррия», использовали пиротехнику и вступили в несколько стычек с местными фанатами.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в Бильбао.