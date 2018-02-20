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    Мендьета: «У Черышева есть потенциал к выступлениям на самом высоком уровне»

    Бывший футболист «Валенсии» Гаиска Мендьета рассказал о потенциале полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева, с которым он знаком. Экс-игрок уверен, что тот сможет помочь сборной России на предстоящем чемпионате мира-2018.

    – Вы наверняка знаете Дениса Черышева, который выступает за испанский «Вильярреал»...

    — Конечно, я хорошо знаю Дениса. Он — отличное усиление для сборной России. У него много хороших игровых качеств. Если его не будет в составе вашей команды, это большая потеря, поскольку он точно ей помог бы.

    – Если бы не травмы, он смог бы играть на топ-уровне?

    – Да, но травмы — это часть футбола. Обидно, что неудачи приходят к классным футболистам, но, безусловно, у Дениса есть потенциал к выступлениям на самом высоком уровне.

    Источник: Известия

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    20.02.2018 11:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 февраля 2018, 12:48

      Кому кому а Черышеву в этом плане не везет.Здоровья Денис.

      4
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 20 февраля 2018, 11:49

      В статье нажимаешь на Черышева, а появляется Его отец, во горбуха!!

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