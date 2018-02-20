Мендьета: «У Черышева есть потенциал к выступлениям на самом высоком уровне»

Бывший футболист «Валенсии» Гаиска Мендьета рассказал о потенциале полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева, с которым он знаком. Экс-игрок уверен, что тот сможет помочь сборной России на предстоящем чемпионате мира-2018.

– Вы наверняка знаете Дениса Черышева, который выступает за испанский «Вильярреал»...

— Конечно, я хорошо знаю Дениса. Он — отличное усиление для сборной России. У него много хороших игровых качеств. Если его не будет в составе вашей команды, это большая потеря, поскольку он точно ей помог бы.

– Если бы не травмы, он смог бы играть на топ-уровне?

– Да, но травмы — это часть футбола. Обидно, что неудачи приходят к классным футболистам, но, безусловно, у Дениса есть потенциал к выступлениям на самом высоком уровне.