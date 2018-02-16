В Испании начато расследование по жесту Пике в адрес фанатов «Эспаньола»

В Испании Королевской федерацией футбола страны инициировано расследование поведения защитника «Барселоны» Жерара Пике, сообщает ESPN. Будет рассмотрен эпизод с жестом футболиста во время матча с «Эспаньолом», который закончился со счетом 1:1.

Напомним, что Пике забил гол в этой встрече, во время празднования которого показал провокационный жест в адрес фанатов «Эспаньола». Сам игрок назвал этот жест саркастическим. Позже появилась информация, что Пике ответил этим на оскорбления со стороны трибун.