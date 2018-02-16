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    В Испании начато расследование по жесту Пике в адрес фанатов «Эспаньола»

    В Испании Королевской федерацией футбола страны инициировано расследование поведения защитника «Барселоны» Жерара Пике, сообщает ESPN. Будет рассмотрен эпизод с жестом футболиста во время матча с «Эспаньолом», который закончился со счетом 1:1.

    Напомним, что Пике забил гол в этой встрече, во время празднования которого показал провокационный жест в адрес фанатов «Эспаньола». Сам игрок назвал этот жест саркастическим. Позже появилась информация, что Пике ответил этим на оскорбления со стороны трибун.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.02.2018 10:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 16 февраля 2018, 12:17

      Маразм. Испания славится глупостями арбитров и их федерации футбола.

      1
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля 16 февраля 2018, 11:41

      Надо было мудями мотнуть им всем бы понравилось))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      Владимир М 16 февраля 2018, 11:24

      абсурд шагает по европе! политкорректность уже граничит с абсурдом!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 16 февраля 2018, 11:05

      Есть выражение "жест Эффенберга" (фак ю).
      Что же означает "жест Пике"?)))

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