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    Бернардески: «Ювентус» может победить «Тоттенхэм» на «Уэмбли»

    Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески выделил настрой и самоотдачу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Он отметил, что верит в победу в ответной встрече.

    «Думаю, в целом мы хорошо сыграли, с правильным настроем и самоотдачей. Мы отлично начали матч, забили два мяча, но не смогли поддержать заданный темп.

    Жаль, ведь мы могли забить еще и заслуживали победы, но мы не теряем оптимизма перед ответной встречей. Знаем, что можем победить на Уэмбли», – рассказал футболист после финального свистка.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:2. Ответная встреча пройдет в Лондоне 7 марта.

    Источник: УЕФА

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    14.02.2018 08:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 14 февраля 2018, 09:46

      С такой трусливой игрой вряд ли.

      0
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      ...
      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 > Sosisochkin 14 февраля 2018, 11:50

      согласен

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