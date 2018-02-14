Бернардески: «Ювентус» может победить «Тоттенхэм» на «Уэмбли»

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески выделил настрой и самоотдачу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Он отметил, что верит в победу в ответной встрече.

«Думаю, в целом мы хорошо сыграли, с правильным настроем и самоотдачей. Мы отлично начали матч, забили два мяча, но не смогли поддержать заданный темп.

Жаль, ведь мы могли забить еще и заслуживали победы, но мы не теряем оптимизма перед ответной встречей. Знаем, что можем победить на Уэмбли», – рассказал футболист после финального свистка.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» – «Тоттенхэм» завершился со счетом 2:2. Ответная встреча пройдет в Лондоне 7 марта.