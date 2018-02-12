Берлускони: «Гаттузо преуспевает в «Милане», но в команде всего лишь один нападающий»

Вот зря Микола ушел от нас! Лучше бы уж в Китай на заработки подался!
Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони похвалил главного тренера «россонери» Дженнаро Гаттузо, в очередной раз посетовав на то, что в команде есть лишь один нападающий.
«Я знаю благородство и приверженность Рино. Теперь я также могу видеть его компетентность. Начало сезона было разочаровывающим, но теперь результат стал приходить.
У «Милана» сильные крайние полузащитники, хотя их работа бесполезна, потому что в команде есть только один нападающий. Я уже обсуждал это с Гаттузо», – сказал Берлускони.
После 24-х туров «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, отставая от зоны Лиги Европы на восемь очков.