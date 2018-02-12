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    Берлускони: «Гаттузо преуспевает в «Милане», но в команде всего лишь один нападающий»

    Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони похвалил главного тренера «россонери» Дженнаро Гаттузо, в очередной раз посетовав на то, что в команде есть лишь один нападающий.

    «Я знаю благородство и приверженность Рино. Теперь я также могу видеть его компетентность. Начало сезона было разочаровывающим, но теперь результат стал приходить.

    У «Милана» сильные крайние полузащитники, хотя их работа бесполезна, потому что в команде есть только один нападающий. Я уже обсуждал это с Гаттузо», – сказал Берлускони.

    После 24-х туров «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, отставая от зоны Лиги Европы на восемь очков.

    Источник: Football Italia

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    12.02.2018 15:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 12 февраля 2018, 19:19

      Вот зря Микола ушел от нас! Лучше бы уж в Китай на заработки подался!

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 12 февраля 2018, 16:12

      А как же Калинич Кутроне и Андре Силва? Уже три

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