Берлускони: «Гаттузо преуспевает в «Милане», но в команде всего лишь один нападающий»

Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони похвалил главного тренера «россонери» Дженнаро Гаттузо, в очередной раз посетовав на то, что в команде есть лишь один нападающий.

«Я знаю благородство и приверженность Рино. Теперь я также могу видеть его компетентность. Начало сезона было разочаровывающим, но теперь результат стал приходить.

У «Милана» сильные крайние полузащитники, хотя их работа бесполезна, потому что в команде есть только один нападающий. Я уже обсуждал это с Гаттузо», – сказал Берлускони.

После 24-х туров «Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А, отставая от зоны Лиги Европы на восемь очков.