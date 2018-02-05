Дмитрий Черышев: «Я уже просто в шоке от «Зенита»: что за ерунда вообще происходит?!»

Бывший главный тренер молодежной команды «Зенита» Дмитрий Черышев не понимает того, что происходит в петербургском клубе. Напомним, что Роберто Манчини в недавнем товарищеском матче выставил полузащитника команды Далера Кузяева на правом фланге обороны.

«Честно говоря, я был крайне удивлен этим ходом Манчини. Мне непонятно, чего он хочет. Раньше Далер неплохо зарекомендовал себя при разрушении в центре поля, выполнял там огромный объем работы. И для чего ставить его на правый фланг, на непривычную позицию?

Потому что был травмирован Смольников? И больше в «Зените» нет номинальных правых защитников? А как же Анюков? Зачем его убирали из основной команды? Да, Александру 35 лет, но ничего страшного в этом нет. Мы знаем Анюкова как лидера, как игрока основного состава «Зенита», как футболиста национальной сборной.

Не нравится Анюков – ну так купите тогда хорошего российского номинального правого защитника и наигрывайте его. Раз так, то сделайте уже наконец действительно толковое приобретение! А Паредеса и Ригони, будьте добры, заставьте поддерживать высокий уровень и выучить язык.

Я уже просто в шоке от «Зенита»: что за ерунда вообще происходит в этом клубе?!» – удивляется Черышев.