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  • Дмитрий Черышев: «Я уже просто в шоке от «Зенита»: что за ерунда вообще происходит?!»

Дмитрий Черышев: «Я уже просто в шоке от «Зенита»: что за ерунда вообще происходит?!»

5 февраля 2018, 09:54
53

Бывший главный тренер молодежной команды «Зенита» Дмитрий Черышев не понимает того, что происходит в петербургском клубе. Напомним, что Роберто Манчини в недавнем товарищеском матче выставил полузащитника команды Далера Кузяева на правом фланге обороны.

«Честно говоря, я был крайне удивлен этим ходом Манчини. Мне непонятно, чего он хочет. Раньше Далер неплохо зарекомендовал себя при разрушении в центре поля, выполнял там огромный объем работы. И для чего ставить его на правый фланг, на непривычную позицию?

Потому что был травмирован Смольников? И больше в «Зените» нет номинальных правых защитников? А как же Анюков? Зачем его убирали из основной команды? Да, Александру 35 лет, но ничего страшного в этом нет. Мы знаем Анюкова как лидера, как игрока основного состава «Зенита», как футболиста национальной сборной.

Не нравится Анюков – ну так купите тогда хорошего российского номинального правого защитника и наигрывайте его. Раз так, то сделайте уже наконец действительно толковое приобретение! А Паредеса и Ригони, будьте добры, заставьте поддерживать высокий уровень и выучить язык.

Я уже просто в шоке от «Зенита»: что за ерунда вообще происходит в этом клубе?!» – удивляется Черышев.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Анюков Александр Кузяев Далер Манчини Роберто Черышев Дмитрий
Комментарии (53)
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bset
1517814291
Когда день становятся во главу, ничего хорошего априори не может быть. Разве развиваться приезжают легионеры? Да у нас чемпионат не такой, чтобы развиваться. Я понимаю, из слабого чемпионата. Но из Бразилии и Аргентины можно переехать в нормальный европейский чемпионат. А они приезжают чисто деньги зарабатывать. Не все, конечно. Но вот конкретно в Зенит едут на заработки. От этого все проблемы. У Зенита нет игроков, которые хотят грызть землю, чтобы в Европу уехать. С такими зарплатами Европа им абсолютно не нужна.
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EcioAuditore
1517814887
Пока не будет такого же количества своих воспитанников, как было когда то. никто толком биться за клуб не будет!
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insider_retro
1517815790
Так будет продолжаться до тех пор, пока руководство не почувствует предшоковое состояние!)) А пока, всему происходящему находятся объяснения! Надеюсь, что игры после паузы покажут истинный расклад и правильность принятых решений!
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nemolod
1517816563
Это все из-за избытка спонсорских денег, игроков понакупили ,а что дальше с ними делать плохо себе представляют,отчего и начинают затем их рассовывать в лучшем случае в аренду,в худшем в Зенит-2! И самая главная причина в том,что ее главный тренер до сих пор не создал полноценную команду на два состава,как это практикуется в Реале,Барселоне,Баварии,Челси,МС,МЮ,Ливерпуле! больше половины первенства пройдено,осталось всего неделя до матча с Селтиком,но нет никакой ясности,что будет из себя представлять весенний Зенит! (Что Дм Черышев и косвенно подтверждает)
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нейтральныйкакникто
1517817013
Тренер имеет право на эксперименты в подготовительный период.Жирков тоже был в полузащите , и перевод в защитники оказался удачным ходом. Тот же перевод на острие атаки в ЦСКА Вернблума. А что касается аргентинцев- нужно грамотно составлять контракты , а не заполучать игроков любой ценой , лишь бы заполучить его
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OfaZavr
1517817101
это вообще мало кто понимает))
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ateist90
1517817491
А какая хрен разница Черешеву, что происходит в Зените? Он за результат будет отвечать перед руководством? НЕТ! За все ответ будет держать Манчини и ему как тренеру Зенита решать кого, приглашать и кого на какие позиции ставить!
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ALEX ML
1517825463
Пока народное бабло лопатой, то так будет всегда. И как друзья вы не садитесь, вы в футболисты не ...........................
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Кафель Безмозгов
1517833786
Ещё один гений , включился в стройный хор вышлпкв
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Кафель Безмозгов
1517834137
Что будет продолжаться о чем вы ? Какое ваше дело , занимайтесь своими действительно помойками клуппами , не суйте нос туда где нисего не понимаете, Манчини елает временные перестановки для каких то своих тактических задумок, вон ютч @йя свора п(ов
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