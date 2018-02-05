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    Дмитрий Черышев: «Я уже просто в шоке от «Зенита»: что за ерунда вообще происходит?!»

    Бывший главный тренер молодежной команды «Зенита» Дмитрий Черышев не понимает того, что происходит в петербургском клубе. Напомним, что Роберто Манчини в недавнем товарищеском матче выставил полузащитника команды Далера Кузяева на правом фланге обороны.

    «Честно говоря, я был крайне удивлен этим ходом Манчини. Мне непонятно, чего он хочет. Раньше Далер неплохо зарекомендовал себя при разрушении в центре поля, выполнял там огромный объем работы. И для чего ставить его на правый фланг, на непривычную позицию?

    Потому что был травмирован Смольников? И больше в «Зените» нет номинальных правых защитников? А как же Анюков? Зачем его убирали из основной команды? Да, Александру 35 лет, но ничего страшного в этом нет. Мы знаем Анюкова как лидера, как игрока основного состава «Зенита», как футболиста национальной сборной.

    Не нравится Анюков – ну так купите тогда хорошего российского номинального правого защитника и наигрывайте его. Раз так, то сделайте уже наконец действительно толковое приобретение! А Паредеса и Ригони, будьте добры, заставьте поддерживать высокий уровень и выучить язык.

    Я уже просто в шоке от «Зенита»: что за ерунда вообще происходит в этом клубе?!» – удивляется Черышев.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    05.02.2018 09:54
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 6 февраля 2018, 00:40

      Все понимают, что в Зените просто идёт распил ГОСУДАРСТВЕННЫХ денег. Надо на год лишь Зенит всех денег, помариновать в ФНЛ. Тогда и у игроков, и у болельщиков могут мозги встать на место.

      0
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 5 февраля 2018, 19:39

      по делу

      0
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 5 февраля 2018, 19:26

      Скоро увидим ху из Манчини - или маг типа Гудини, или проходимец типа Паниковского.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 февраля 2018, 19:12

      А я тоже не понимаю,но надеюсь - как с Ман сити(там я в их игре тоже мало что понимал),но ведь они стали чемпионами.Посмотрим что будет дальше. п.с - отпустите шатова!

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Gullit 76 5 февраля 2018, 19:44

      да уж странный тренер, похоже игроки его требования плохо понимают

      2
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      Рейтинг: +4025

      raritet 5 февраля 2018, 18:16

      в этом весь современный мир- яйцо пытается спросить с курицы. Господин Черышев, кто вы такой для тренера Манчинни ? Чтобы обсуждать его рабочие задумки. Ваше право пинать мячик и желательно , хоть иногда приносить пользу своей команде. А уж в команде Зенит и без вас хватает людей, которые , кстати наши соотечественники и им как и Вам хочется хоть чему-то научить тренера. Если прибавить тренеров в домашних халатах и тапочках на босу ногу, то получается что почти вся Россия знает как надо , а тренер не знает ..

      2
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 5 февраля 2018, 16:43

      Он же Кузяева не с Селтиком поставил, а в товарнике. На то они и товарники, чтобы в официалах такие как Черышевы не писали кипятком.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 5 февраля 2018, 16:32

      Просто надо ещё одного итальянца пригласить и накормить, там их ещё много, да и аргентинцев побольше ещё нужно. А, что хотели то? Создали аргентинскую диаспору, из Италии натоптали тропу для их тренеров. Сами же впихиваете ( я имею ввиду тренеров всех уровней) всем легенду о Кокорине, обросли кучей непонятных скаутов. Всё зашибись, всё на благо клуба.

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 5 февраля 2018, 16:22

      Если бы Зенит сам построил бы стадион и покупал бы игроков от продажи своих воспитанников и от билетов на стадион, тогда бы он и развивался как типичный европейский клуб где все рвут задницу. А когда это все за достояние народа, то так и будет. Спартак это тоже касается.

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      Рейтинг: +44

      Кафель Безмозгов 5 февраля 2018, 15:35

      Что будет продолжаться о чем вы ? Какое ваше дело , занимайтесь своими действительно помойками клуппами , не суйте нос туда где нисего не понимаете, Манчини елает временные перестановки для каких то своих тактических задумок, вон ютч @йя свора п(ов

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      Рейтинг: +44

      Кафель Безмозгов 5 февраля 2018, 15:29

      Ещё один гений , включился в стройный хор вышлпкв

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