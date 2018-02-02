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  • Шатов готов заплатить «Зениту» 35 миллионов, чтобы перейти в «Краснодар». Клубы не могут договориться о сумме выкупа

Шатов готов заплатить «Зениту» 35 миллионов, чтобы перейти в «Краснодар». Клубы не могут договориться о сумме выкупа

2 февраля 2018, 18:50
33

«Бомбардир» со ссылкой на «Чемпионат» писал о том, что «Краснодар» арендует у «Зенита» полузащитника Олега Шатова.

По информации «Спорт-Экспресса», для совершения сделки 27-летний хавбек и его агент готовы заплатить петербургскому клубу 35 миллионов рублей.

«Быки» рассчитывают на аренду сроком до конца сезона. Ожидается, что в контракте будет прописана опция выкупа. «Зенит» настаивает на сумме выкупа 8 миллионов евро, краснодарский клуб на данный момент готов потратить 6 миллионов.

Напомним, Шатов оказался вне заявок Роберто Манчини на оба тренировочных сбора «Зенита». Игрок сборной России тренировался с дублем.

В текущем сезоне Шатов отдал пять результативных передач в 16 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 8,5 миллионов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Краснодар Шатов Олег
Комментарии (33)
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insider_retro
1517588527
Чувствуется по серьёзным цифрам, серьёзность намерений Шатова перезапуститься с Краснодаром! Когда игрок обеспечивает свой переход своими деньгами - это говорит о многом!!
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Братья Васильевы
1517588592
Забирай назад 5 передач, которые отдал.
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Ахимас Вельде
1517588795
Тяжела и неказиста жизнь российского футболиста.
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спартак спартаков 1
1517589350
во как хочется с бомжатника свалить
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Антимат
1517589586
Вход рубль, выход червонец. Вот банда.
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OfaZavr
1517589694
очень видать перейти хочет раз идет на такие жертвы)
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СШГЭС
1517590179
Как я рад, что покину Ленинград.
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Tajik-za Zenit
1517590787
Да господи отпустите Олега все равно Манчини ему не дасть играть в основе
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Полная Канистра
1517591805
тётка голубая пакостная и ненасытная скольким футболистам жизнь испортила
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zigbert
1517594520
Стремление Шатова покинуть Зенит понятно.Сидение в запасе никому не идет на пользу.
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