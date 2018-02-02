Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шатов готов заплатить «Зениту» 35 миллионов, чтобы перейти в «Краснодар». Клубы не могут договориться о сумме выкупа

    «Бомбардир» со ссылкой на «Чемпионат» писал о том, что «Краснодар» арендует у «Зенита» полузащитника Олега Шатова.

    По информации «Спорт-Экспресса», для совершения сделки 27-летний хавбек и его агент готовы заплатить петербургскому клубу 35 миллионов рублей.

    «Быки» рассчитывают на аренду сроком до конца сезона. Ожидается, что в контракте будет прописана опция выкупа. «Зенит» настаивает на сумме выкупа 8 миллионов евро, краснодарский клуб на данный момент готов потратить 6 миллионов.

    Напомним, Шатов оказался вне заявок Роберто Манчини на оба тренировочных сбора «Зенита». Игрок сборной России тренировался с дублем.

    В текущем сезоне Шатов отдал пять результативных передач в 16 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 8,5 миллионов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.02.2018 18:50
    Рекомендуем
    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +122

      Serg_2006 4 февраля 2018, 16:50

      Как-то цифры не сопоставимые. 35 миллионов рублей в восьми миллионах евро - капля в море!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 3 февраля 2018, 09:28

      Зенит - могильщик российского футбола...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 февраля 2018, 01:28

      Да зачем он вам, лучше в европе найдите кого лучше за эти деньги Шатов за карьеру в Зените сделал около 50 результативных действий. Играть ему года 2 еще, сделает он вам максимум 15 результативных действий, за 8 лямов по моему это перебор.Статистика не врет, если перейдет не в аренду то Зенит сделает хороший трансфер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 3 февраля 2018, 00:43

      Один из наших футболистов, который действительно может в сборной сыграть порядочно. Чего не отправить в аренду, если самим не нужен? Он же явно на голову выше уровня ФНЛ.... Вове надо было сказать, чтобы "лишних" в другие клубы раздали, а не лавки бы ими полировали...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 2 февраля 2018, 23:48

      Читаешь статью и думаешь что у нас футбол просто на грани совершенства ! Футболисты сами платят бешенные бабки,что бы перейти в другой клуб!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 2 февраля 2018, 22:57

      А чего не в свинарник?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 февраля 2018, 22:28

      Ну и слава богу - пусть выплачивает и играет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Colonist 2 февраля 2018, 21:43

      Не дают работать футболистам!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 2 февраля 2018, 21:41

      Ну *ля Зенит не обеднеет же, если отпустит Шатова бесплатно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 2 февраля 2018, 21:05

      это утка.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11