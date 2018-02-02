Шатов готов заплатить «Зениту» 35 миллионов, чтобы перейти в «Краснодар». Клубы не могут договориться о сумме выкупа

«Бомбардир» со ссылкой на «Чемпионат» писал о том, что «Краснодар» арендует у «Зенита» полузащитника Олега Шатова.

По информации «Спорт-Экспресса», для совершения сделки 27-летний хавбек и его агент готовы заплатить петербургскому клубу 35 миллионов рублей.

«Быки» рассчитывают на аренду сроком до конца сезона. Ожидается, что в контракте будет прописана опция выкупа. «Зенит» настаивает на сумме выкупа 8 миллионов евро, краснодарский клуб на данный момент готов потратить 6 миллионов.

Напомним, Шатов оказался вне заявок Роберто Манчини на оба тренировочных сбора «Зенита». Игрок сборной России тренировался с дублем.

В текущем сезоне Шатов отдал пять результативных передач в 16 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 8,5 миллионов.