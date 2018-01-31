АПЛ. «Арсенал» проиграл «Суонси», Мхитарян дебютировал за «канониров»; «Вест Хэм» не сумел обыграть «Кристал Пэлас»

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Арсенал» проиграл «Суонси» со счетом 1:3.

В этом матче на 60-й минуте на поле вышел полузащитник гостей Генрих Мхитарян. Это его дебют за «Арсенал».

«Канониры» занимают шестую строчку в турнирной таблице с 42 очками, «Суонси», набрав 23 очка, поднялся на 17-ю строчку и покинул зону вылета.

В другом матче «Вест Хэм» не сумел переиграть «Кристал Пэлас» дома. «Молотобойцы» набрали 27 очков и поднялись на десятую строчку, «Кристал Пэлас» с 26-ю очками поднялся на 12 место.

Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

Суонси Сити – Арсенал – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 — Монреаль, 33; 1:1 — Клукас, 34; 2:1 — Айю, 61; 3:1 — Клукас, 86.

Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 — Бентеке, 24; 1:1 — Нобл (с пенальти), 43.

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