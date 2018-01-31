Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • АПЛ. «Арсенал» проиграл «Суонси», Мхитарян дебютировал за «канониров»; «Вест Хэм» не сумел обыграть «Кристал Пэлас»

АПЛ. «Арсенал» проиграл «Суонси», Мхитарян дебютировал за «канониров»; «Вест Хэм» не сумел обыграть «Кристал Пэлас»

31 января 2018, 00:36
9

В матче 25-го тура чемпионата Англии «Арсенал» проиграл «Суонси» со счетом 1:3.

В этом матче на 60-й минуте на поле вышел полузащитник гостей Генрих Мхитарян. Это его дебют за «Арсенал».

«Канониры» занимают шестую строчку в турнирной таблице с 42 очками, «Суонси», набрав 23 очка, поднялся на 17-ю строчку и покинул зону вылета.

В другом матче «Вест Хэм» не сумел переиграть «Кристал Пэлас» дома. «Молотобойцы» набрали 27 очков и поднялись на десятую строчку, «Кристал Пэлас» с 26-ю очками поднялся на 12 место.

Чемпионат Англии. АПЛ. 25-й тур

Суонси Сити – Арсенал – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 — Монреаль, 33; 1:1 — Клукас, 34; 2:1 — Айю, 61; 3:1 — Клукас, 86.

Вест Хэм – Кристал Пэлас – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 — Бентеке, 24; 1:1 — Нобл (с пенальти), 43.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Арсенал Суонси Кристал Пэлас Вест Хэм
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
LMI
1517348259
Я еще до игры знал, что Суонси нас победит. Одно было неожиданно, что победит так легко и дерзко
Ответить
Docentusa
1517348310
Неплохой дебют!
Ответить
Su27Flanker
1517348565
Мхитарян хорошо смотрелся
Ответить
DIDI 23
1517350154
За что мы любим футбол.
Ответить
whitecoal
1517356121
Вы постоянно пишите, что у вас не хватает новостников, но если уж взялся за гуж не говори, что не дюж! Ну сколько можно этой дезинформации, то у Васи Спартак играет с болгарским ЦСКА на день и несколько часов раньше, то какая-то баба Клава сидит за клавиатурой и не может определиться с каким счетом Арсенал проиграл Суонси: то ли 2:1 то ли 3:1. Ну пора уже уйти от этих ошибок, порой плеваться хочется и переключаешься на другие сайты
Ответить
СОКОЛ САРАТОВ
1517357421
да арсен всё ближе к пенсии
Ответить
InterMilLano1908
1517367600
Венгеру уже 70 !!! может у него альцгеймер ? или маразм?
Ответить
Gullit 76
1517379475
Арсенал без еврокубков останется тогда и только тогда хозяева выводы сделают.
Ответить
Главные новости
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
РФС составил расписание матчей последних трех туров группового этапа Кубка России
13:39
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
4
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
7
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
10
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
7
Все новости
Все новости
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
12:20
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
00:30
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
Вчера, 21:57
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
Вчера, 21:35
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
Вчера, 20:25
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
Вчера, 20:03
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+