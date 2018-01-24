«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Андерлехта» Ханни

Полузащитник «Андерлехта» Софьян Ханни входит в трансферные интересы «Спартака», сообщает Het Nieuwsblad. В этой связи алжирский футболист не был включен в заявку на сегодняшний матч чемпионата Бельгии с «Ваасланд-Бевереном».

«Спартак» пока следит за футболистом, не предпринимая попыток вступить в переговоры. Сообщается, что интерес российского клуба довольно велик.

В текущем сезоне полузащитник сборной Алжира сыграл в 30 матчах за клуб, забив в них семь голов и отдав шесть результативных передач.