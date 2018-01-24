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  • «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Андерлехта» Ханни

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Андерлехта» Ханни

24 января 2018, 11:03
24

Полузащитник «Андерлехта» Софьян Ханни входит в трансферные интересы «Спартака», сообщает Het Nieuwsblad. В этой связи алжирский футболист не был включен в заявку на сегодняшний матч чемпионата Бельгии с «Ваасланд-Бевереном».

«Спартак» пока следит за футболистом, не предпринимая попыток вступить в переговоры. Сообщается, что интерес российского клуба довольно велик.

В текущем сезоне полузащитник сборной Алжира сыграл в 30 матчах за клуб, забив в них семь голов и отдав шесть результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Трансферы Спартак Андерлехт Ханни Софьян
Комментарии (24)
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Spartak 777
1516781363
Входит , не входит ....да сколько можно то ????? Либо усиливайтесь , либо нет !!!
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Ruryu
1516782109
Песец,скауты на халяву,ездят футбол смотреть или переговоры вести...???
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VVM1964
1516782361
Хватит уже всякую херь писать - кто на кого посмотрел или взглянул ненароком .
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OfaZavr
1516782631
да ну опять утка не иначе.
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кузнецов артем
1516797722
Лучше бы защитниками поинтересовались у них там есть преспективные и уже наигранные в чемпе Бельгии,хотелось бы чтоб обратили на клубы вышедшие в плэйофф лиги европы, например в звезде есть Ричмонд Боачи уже 23 гола наколотил 8 в лиге европы. Пиччини из спортинга. Хайдара из редбула . Спаич из андерлехта.Обратите внимание на состав Брюгге и Аякса может кого успете урвать
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Алекc
1516800856
Короче так никого и не приобретут. Сезон доигрывать будем. Пипец. Защитник нужен.
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Полная Канистра
1516805983
в заявку на матч не включён но наши всё равно будут следить за ним на стадионе // не ну норм
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Одинокий волк Маквейд
1516808260
Интересно, интересно не иметь того, что хочешь.
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СШГЭС
1516808688
Ничему уже не верю с нашей селекцией.
Ответить
AlfavitЪ
1516809059
Брехня от первой до последней буквы.
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