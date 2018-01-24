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    «Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Андерлехта» Ханни

    Полузащитник «Андерлехта» Софьян Ханни входит в трансферные интересы «Спартака», сообщает Het Nieuwsblad. В этой связи алжирский футболист не был включен в заявку на сегодняшний матч чемпионата Бельгии с «Ваасланд-Бевереном».

    «Спартак» пока следит за футболистом, не предпринимая попыток вступить в переговоры. Сообщается, что интерес российского клуба довольно велик.

    В текущем сезоне полузащитник сборной Алжира сыграл в 30 матчах за клуб, забив в них семь голов и отдав шесть результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2018 11:03
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер 24 января 2018, 20:01

      Если резюмировать новости межсезонья, то мы интересуемся абсолютно всеми.
      Купим одного.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 24 января 2018, 18:50

      Брехня от первой до последней буквы.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 24 января 2018, 18:44

      Ничему уже не верю с нашей селекцией.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 24 января 2018, 18:37

      Интересно, интересно не иметь того, что хочешь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 января 2018, 17:59

      в заявку на матч не включён но наши всё равно будут следить за ним на стадионе // не ну норм

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 24 января 2018, 16:43

      за Ханни надо отдать много манни

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 24 января 2018, 16:34

      Короче так никого и не приобретут. Сезон доигрывать будем. Пипец. Защитник нужен.

      2
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 24 января 2018, 15:42

      Лучше бы защитниками поинтересовались у них там есть преспективные и уже наигранные в чемпе Бельгии,хотелось бы чтоб обратили на клубы вышедшие в плэйофф лиги европы, например в звезде есть Ричмонд Боачи уже 23 гола наколотил 8 в лиге европы. Пиччини из спортинга. Хайдара из редбула . Спаич из андерлехта.Обратите внимание на состав Брюгге и Аякса может кого успете урвать

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > кузнецов артем 24 января 2018, 16:44

      тебе бы скаутом Спартака работать предложи свои услуги Федуну

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 24 января 2018, 15:18

      Всё как перед началом чемпионата,,,проявляем интерес ,да проявляем,,,в итоге трансферное окно закрывается и срочно берём игроков которых и не стоило брать,,,и в ЛЧ остаёмся без реального усиление,,,,,,И на сей раз что то начинает происходить похожие,,,,боюсь что опять перед еврокубками и решающей части чемпионата Каррера останется с тем что есть

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 24 января 2018, 15:18

      Бомбардир, хватит писать бредятину...

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