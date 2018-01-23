Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Первый тренер Заболотного: «Надеюсь, Антон в «Зените» не повторит путь Бухарова»

    Первый тренер нападающего «Зенита» Антона Заболотного Олег Криволуцкий выразил надежду, что его бывший воспитанник не повторит путь Александра Бухарова, который, перейдя в петербургский клуб из «Рубина», так и не сумел стать твердым игроком основного состава и спустя четыре года оказался в «Ростове».

    – В «Зените» сейчас очень много нападающих, конкуренция предстоит очень серьезная.

    – Там уже как получится. Сами понимаете, что «Зенит» – команда денежная, тренер может брать кого хочет. А чем это заканчивается? За примерами далеко ходить не надо – Александр Бухаров очень много забивал в «Рубине», через него строилась игра, а он уехал в «Зенит» на хорошие условия. И чем для него это закончилось? А ведь был человек практически в сборной. А сейчас где он ковыряется?

    – Он сейчас в «Ростове».

    – Да-да. Будем надеяться, что с Антоном не случится ничего подобного.

    – Как Заболотному не повторить путь Бухарова?

    – Могу только пожелать ему всего лучшего. Думать мы можем что угодно, но в голову Манчини не залезть. Но я знаю, что у Антона есть характер. Очень хочу, чтобы небеса ему помогли. Игроки в «Зените» топ-уровня, умеющие. Будет сложно, но нам остается только болеть за Заболотного.

    Напомним, Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» 12 декабря, заключив контракт сроком на 3,5 года.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.01.2018 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 23 января 2018, 21:05

      У каждого человека свой путь. И нужно всегда пытаться использовать свой шанс. Мнение многих , что якобы Зенит похоронил многие таланты , совершенно неверно в корне.Это сами футболисты себя хоронят. Если у тебя не идет что-то в этом клубе, никто и не станет держать за трусы. Другое дело , что человеческая суть такова, что футболист начиная получать приличные деньги не желает . чтобы их становилось меньше. Но это проблема алчности футболистов. При чем здесь команда Зенит. Но это впрочем , как и во всем мире - жадность, алчность, скудоумие и приспособленчество.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 23 января 2018, 20:46

      Повторит, почти уверенна...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +428

      qwera 1969 23 января 2018, 18:45

      Все зависит от него самого. Шанс есть....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      razory 23 января 2018, 18:34

      всем дают шансы заиграть в Зените , только деньги их портят ,надо просто остаться человеком ,что бы звёздная болезнь их не загрызла

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 января 2018, 18:08

      бухаров где ковыряется? теперь следующая ковырялка намечается

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +432

      Nekit92 23 января 2018, 16:56

      Волков бояться- в лес не ходить. Широкова из химок взяли- заиграл. Файзулина из нальчика взяли- заиграл.
      Всякое может быть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 января 2018, 16:18

      А. Заболотный ещё не понял своей ошибки, что перешёл в Зенит, в клубе есть нападающие и ему будет очень сложно занять свое место, а надо было переходить в клуб, где нет такой конкуренции на это место, да и с тренером
      вопрос. Манчини насыщает команду аргентинцами, а не российскими игроками
      и тем самым не даёт нашим расти и участвовать в сборной России.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Gek Dement 23 января 2018, 16:46

      Верно, Манчини себе не враг, но он наших игроков не знает
      и в них не уверен, поэтому он набирает аргентинских игроков
      в которых он уверен, что они его не подведут. Что касается
      Европы, то наши ребята не едут туда, там надо работать, а
      здесь спокойно можно играть и деньги хорошие платят.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +432

      Nekit92 > vladimir-7 23 января 2018, 17:02

      Здесь играть за хорошие деньги? Да они тут пешком ходят зажравшиеся. И это не только Зенита касается.
      Я считаю он правильно сделал и это не потому, что именно в Зенит перешел. Если хочет играть и прогрессировать, то должен был перейти в сильный клуб и бороться за место в основе. А в тосно там что? За титулы не борются. А вот правильным ли стал его выбор, покажет время.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > vladimir-7 23 января 2018, 20:55

      Чтобы выигрывать, нужно играть, а иногда даже такого благого порыва у игрока нет, ну не выпускает его тренер на поле и всё, хотя у последнего и претензий-то по тренеровкам нет, но не выпустишь сразу всех 23-х которые в заявке, вот Бухарины и получаются, и личные симпатии никто не отменял...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 23 января 2018, 15:42

      Работать нужно и выкладываться по полной, тогда и на лавке сидеть не будет. Про Бухарова ведь сам сказал: Через него строилась игра. Т.е команда играла на него, а в Зените надо играть на команду - вещи то абсолютно разные!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 23 января 2018, 15:38

      Деньги всем нужны ! Вчера Заболотный выходил -- бегал хорошо и забил -- шанс использовал на 100% !!! Бухаров сразу начал выходить с ленцой и забить не мог -- одним словом сам себе насрал !!! Когда тебя выпускают на поле -- один шанс -- один гол , иначе возникают проблемы !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 23 января 2018, 15:09

      "Сила денег" всегда манит .Выбор или играть постоянно в составе не большого клуба и получать не очень высокую з/плату, или по приглашению уйти в большой клуб и получать высокий доход со знаком вопроса, будешь играть в основе или нет.Примеров много когда" сила денег" побеждает , и все это чем-то похоже " на синицу в руках и журавля в небе".И все же Антону можно пожелать, что бы он поймал в футболе свою"птичку счастья"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman > fanchik 23 января 2018, 15:39

      Дело не в том, что "Сила денег" манит, манит желание прогрессировать, желание победить в большой конкуренции и пройти ещё дальше, но некоторых портит "Сила денег". Они перестают работать, начинают отбывать номер на поле, садятся на скамейку, довольствуясь тем, что можно получать хорошую зарплату, не сильно напрягаясь.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11