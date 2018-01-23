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  • Первый тренер Заболотного: «Надеюсь, Антон в «Зените» не повторит путь Бухарова»

Первый тренер Заболотного: «Надеюсь, Антон в «Зените» не повторит путь Бухарова»

23 января 2018, 13:59
19

Первый тренер нападающего «Зенита» Антона Заболотного Олег Криволуцкий выразил надежду, что его бывший воспитанник не повторит путь Александра Бухарова, который, перейдя в петербургский клуб из «Рубина», так и не сумел стать твердым игроком основного состава и спустя четыре года оказался в «Ростове».

– В «Зените» сейчас очень много нападающих, конкуренция предстоит очень серьезная.

– Там уже как получится. Сами понимаете, что «Зенит» – команда денежная, тренер может брать кого хочет. А чем это заканчивается? За примерами далеко ходить не надо – Александр Бухаров очень много забивал в «Рубине», через него строилась игра, а он уехал в «Зенит» на хорошие условия. И чем для него это закончилось? А ведь был человек практически в сборной. А сейчас где он ковыряется?

– Он сейчас в «Ростове».

– Да-да. Будем надеяться, что с Антоном не случится ничего подобного.

– Как Заболотному не повторить путь Бухарова?

– Могу только пожелать ему всего лучшего. Думать мы можем что угодно, но в голову Манчини не залезть. Но я знаю, что у Антона есть характер. Очень хочу, чтобы небеса ему помогли. Игроки в «Зените» топ-уровня, умеющие. Будет сложно, но нам остается только болеть за Заболотного.

Напомним, Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» 12 декабря, заключив контракт сроком на 3,5 года.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Бухаров Александр Заболотный Антон
Комментарии (19)
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fanchik
1516709391
"Сила денег" всегда манит .Выбор или играть постоянно в составе не большого клуба и получать не очень высокую з/плату, или по приглашению уйти в большой клуб и получать высокий доход со знаком вопроса, будешь играть в основе или нет.Примеров много когда" сила денег" побеждает , и все это чем-то похоже " на синицу в руках и журавля в небе".И все же Антону можно пожелать, что бы он поймал в футболе свою"птичку счастья"
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Zenmaster
1516711121
Деньги всем нужны ! Вчера Заболотный выходил -- бегал хорошо и забил -- шанс использовал на 100% !!! Бухаров сразу начал выходить с ленцой и забить не мог -- одним словом сам себе насрал !!! Когда тебя выпускают на поле -- один шанс -- один гол , иначе возникают проблемы !!!
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woyser
1516711338
Работать нужно и выкладываться по полной, тогда и на лавке сидеть не будет. Про Бухарова ведь сам сказал: Через него строилась игра. Т.е команда играла на него, а в Зените надо играть на команду - вещи то абсолютно разные!
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vladimir-7
1516713531
А. Заболотный ещё не понял своей ошибки, что перешёл в Зенит, в клубе есть нападающие и ему будет очень сложно занять свое место, а надо было переходить в клуб, где нет такой конкуренции на это место, да и с тренером вопрос. Манчини насыщает команду аргентинцами, а не российскими игроками и тем самым не даёт нашим расти и участвовать в сборной России.
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Nekit92
1516715810
Волков бояться- в лес не ходить. Широкова из химок взяли- заиграл. Файзулина из нальчика взяли- заиграл. Всякое может быть.
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Полная Канистра
1516720104
бухаров где ковыряется? теперь следующая ковырялка намечается
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razory
1516721683
всем дают шансы заиграть в Зените , только деньги их портят ,надо просто остаться человеком ,что бы звёздная болезнь их не загрызла
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qwera 1969
1516722343
Все зависит от него самого. Шанс есть....
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арейская
1516729565
Повторит, почти уверенна...
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raritet
1516730740
У каждого человека свой путь. И нужно всегда пытаться использовать свой шанс. Мнение многих , что якобы Зенит похоронил многие таланты , совершенно неверно в корне.Это сами футболисты себя хоронят. Если у тебя не идет что-то в этом клубе, никто и не станет держать за трусы. Другое дело , что человеческая суть такова, что футболист начиная получать приличные деньги не желает . чтобы их становилось меньше. Но это проблема алчности футболистов. При чем здесь команда Зенит. Но это впрочем , как и во всем мире - жадность, алчность, скудоумие и приспособленчество.
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