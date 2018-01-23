Первый тренер Заболотного: «Надеюсь, Антон в «Зените» не повторит путь Бухарова»

Первый тренер нападающего «Зенита» Антона Заболотного Олег Криволуцкий выразил надежду, что его бывший воспитанник не повторит путь Александра Бухарова, который, перейдя в петербургский клуб из «Рубина», так и не сумел стать твердым игроком основного состава и спустя четыре года оказался в «Ростове».

– В «Зените» сейчас очень много нападающих, конкуренция предстоит очень серьезная.

– Там уже как получится. Сами понимаете, что «Зенит» – команда денежная, тренер может брать кого хочет. А чем это заканчивается? За примерами далеко ходить не надо – Александр Бухаров очень много забивал в «Рубине», через него строилась игра, а он уехал в «Зенит» на хорошие условия. И чем для него это закончилось? А ведь был человек практически в сборной. А сейчас где он ковыряется?

– Он сейчас в «Ростове».

– Да-да. Будем надеяться, что с Антоном не случится ничего подобного.

– Как Заболотному не повторить путь Бухарова?

– Могу только пожелать ему всего лучшего. Думать мы можем что угодно, но в голову Манчини не залезть. Но я знаю, что у Антона есть характер. Очень хочу, чтобы небеса ему помогли. Игроки в «Зените» топ-уровня, умеющие. Будет сложно, но нам остается только болеть за Заболотного.

Напомним, Заболотный перешел в «Зенит» из «Тосно» 12 декабря, заключив контракт сроком на 3,5 года.