Дмитрий Черышев: «Напрягся, когда Денис сильно ударился о штангу»

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева, прокомментировал эпизод с голом сына в ворота «Леванте» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата Испании.

Напомним, что россиянин во время гола получил травму, после которой был заменен.

«Еще не успел позвонить Денису. Когда он забил, я в первую очередь сразу напрягся, потому что сын сильно ударился о штангу. Я немного переживал из-за этого. Ждал, когда он встанет. После того как Денис вернулся на поле, я понял, что можно уже радоваться.

Самое главное не в том, что Денис забил или отдал голевую передачу. Конечно, это важно в футболе, особенно для тех футболистов, которые находятся на его позиции. Это игровая обязанность. Важнее, что сын сыграл грамотно, и мне было очень приятно смотреть на его игровые действия, как нападающего. Причем на этой позиции он играл довольно-таки давно. Я очень рад, что Денис забил. Поздравляю его с голом», – сказал Дмитрий Черышев.