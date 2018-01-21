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    Дмитрий Черышев: «Напрягся, когда Денис сильно ударился о штангу»

    Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Вильярреала» Дениса Черышева, прокомментировал эпизод с голом сына в ворота «Леванте» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата Испании.

    Напомним, что россиянин во время гола получил травму, после которой был заменен.

    «Еще не успел позвонить Денису. Когда он забил, я в первую очередь сразу напрягся, потому что сын сильно ударился о штангу. Я немного переживал из-за этого. Ждал, когда он встанет. После того как Денис вернулся на поле, я понял, что можно уже радоваться.

    Самое главное не в том, что Денис забил или отдал голевую передачу. Конечно, это важно в футболе, особенно для тех футболистов, которые находятся на его позиции. Это игровая обязанность. Важнее, что сын сыграл грамотно, и мне было очень приятно смотреть на его игровые действия, как нападающего. Причем на этой позиции он играл довольно-таки давно. Я очень рад, что Денис забил. Поздравляю его с голом», – сказал Дмитрий Черышев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.01.2018 00:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2888

      absent32 21 января 2018, 00:58

      Саламычу привет)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 21 января 2018, 00:43

      Невезуха с этими травмами

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 21 января 2018, 00:15

      Молодец. Здоровья ДЕНИСКА

      0
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