Леннон перейдет из «Эвертона» в «Бернли»

«Бернли» согласовал с «Эвертоном» покупку полузащитника Аарона Леннона. Об этом сообщил ресурс Sky.

Ожидается, что ланкаширский клуб в ближайшее время представит 30-летнего англичанина. О сумме перехода не сообщается.

Хавбек на постоянной основе пополнил состав ливерпульского клуба в сентябре 2015 года после 10 лет в «Тоттенхэме». В текущем сезоне он принял участие в 19 играх всех турниров и отметился двумя результативными передачами. По данным Transfermarkt рыночная стоимость футболиста равна 5 миллионам евро.

С мая по июль 2017 года Леннон не участвовал в тренировочном процессе «ирисок» из-за психических отклонений.