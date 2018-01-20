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    Леннон перейдет из «Эвертона» в «Бернли»

    «Бернли» согласовал с «Эвертоном» покупку полузащитника Аарона Леннона. Об этом сообщил ресурс Sky.

    Ожидается, что ланкаширский клуб в ближайшее время представит 30-летнего англичанина. О сумме перехода не сообщается.

    Хавбек на постоянной основе пополнил состав ливерпульского клуба в сентябре 2015 года после 10 лет в «Тоттенхэме». В текущем сезоне он принял участие в 19 играх всех турниров и отметился двумя результативными передачами. По данным Transfermarkt рыночная стоимость футболиста равна 5 миллионам евро.

    С мая по июль 2017 года Леннон не участвовал в тренировочном процессе «ирисок» из-за психических отклонений.

    Источник: Skysports

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    20.01.2018 00:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 20 января 2018, 01:04

      Он уже даже не бегунок, как раньше.

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