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  • Рахимич: «Братья Березуцкие и Игнашевич будут играть еще лет пять минимум»

Рахимич: «Братья Березуцкие и Игнашевич будут играть еще лет пять минимум»

19 января 2018, 18:14
20

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением об игре защитников армейцев братьев Василия и Алексея Березуцких и Сергея Игнашевича.

Контракты трех футболистов с московским клубом рассчитаны до лета 2018 года.

– Много вопросов и к защитной линии ЦСКА. Игнашевич и братья Березуцкие, возможно, проводят последний сезон...

– Это вы так считаете. Думаю, братья будут играть еще лет пять минимум. Каждый год с момента прихода в ЦСКА Вася говорит, что закончит карьеру, но все равно продолжает. У них еще много сил.

– А Игнашевич?

– И Сергей тоже. Игнашевич – профессионал до мозга костей, находится в отличной форме, не портит картины на поле. Надеюсь, что он и братья будут играть еще не один сезон.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Рахимич Элвир
Комментарии (20)
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1516376236
правильно мыслит бывший коллега да ради бога пусть ещё походят без них не интересен футбол других то всё равно нету
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Сильвербой
1516377817
Не, ну а кто спорит!? Играть они могут и до 60, только вот пользы от их игры не много будет!!!
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subbotaspartak
1516377862
Да они уже максимум отыграли. Не пора ли?
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OfaZavr
1516380070
если качество игры портить не будут то пожалуйста почему нет)
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insider_retro
1516382387
Надежды и реалии... Играли на уровне, кто бы что не говорил... Но и уйти надо уметь соответствующе, а не когда тебя "попросят"...
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kepим
1516384393
Иди рот сполосни
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mutabor0992
1516398274
Ну если только в домино...
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vladimir-7
1516429263
Конечно будут играть, молодых защитников ЦСКА будут выпускать на подмену или наоборот, смотря как будет складываться матч и с кем играть будут.
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OOOVVV.
1516435755
Сэр Бобби Чарльстон ( если не изменяет память) играл даже за сборную Англии в более преклонном возрасте. Возраст не помеха, качество игры вот что ценно, а братья и Сергей пока играют без претензий. Пусть играют, пока замены им нет.
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raptor62
1516438315
а что не до полтинника просто надо не выходить за пределы штрафной или встать в ворота с конифеем.
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