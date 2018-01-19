Рахимич: «Братья Березуцкие и Игнашевич будут играть еще лет пять минимум»

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением об игре защитников армейцев братьев Василия и Алексея Березуцких и Сергея Игнашевича.

Контракты трех футболистов с московским клубом рассчитаны до лета 2018 года.

– Много вопросов и к защитной линии ЦСКА. Игнашевич и братья Березуцкие, возможно, проводят последний сезон...

– Это вы так считаете. Думаю, братья будут играть еще лет пять минимум. Каждый год с момента прихода в ЦСКА Вася говорит, что закончит карьеру, но все равно продолжает. У них еще много сил.

– А Игнашевич?

– И Сергей тоже. Игнашевич – профессионал до мозга костей, находится в отличной форме, не портит картины на поле. Надеюсь, что он и братья будут играть еще не один сезон.