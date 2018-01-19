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    Рахимич: «Братья Березуцкие и Игнашевич будут играть еще лет пять минимум»

    Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич поделился мнением об игре защитников армейцев братьев Василия и Алексея Березуцких и Сергея Игнашевича.

    Контракты трех футболистов с московским клубом рассчитаны до лета 2018 года.

    – Много вопросов и к защитной линии ЦСКА. Игнашевич и братья Березуцкие, возможно, проводят последний сезон...

    – Это вы так считаете. Думаю, братья будут играть еще лет пять минимум. Каждый год с момента прихода в ЦСКА Вася говорит, что закончит карьеру, но все равно продолжает. У них еще много сил.

    – А Игнашевич?

    – И Сергей тоже. Игнашевич – профессионал до мозга костей, находится в отличной форме, не портит картины на поле. Надеюсь, что он и братья будут играть еще не один сезон.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.01.2018 18:14
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +51

      raptor62 20 января 2018, 11:51

      а что не до полтинника просто надо не выходить за пределы штрафной
      или встать в ворота с конифеем.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 20 января 2018, 11:09

      Сэр Бобби Чарльстон ( если не изменяет память) играл даже за сборную Англии в более преклонном возрасте. Возраст не помеха, качество игры вот что ценно, а братья и Сергей пока играют без претензий. Пусть играют, пока замены им нет.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 января 2018, 09:21

      Конечно будут играть, молодых защитников ЦСКА будут выпускать на подмену
      или наоборот, смотря как будет складываться матч и с кем играть будут.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 20 января 2018, 01:05

      Пущай играют...

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 20 января 2018, 00:44

      Ну если только в домино...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. > mutabor0992 20 января 2018, 12:23

      Ювентус продлевает контракт с защитником Анреа Бацальи.
      А ему уже 36 лет.(Домино?).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > OOOVVV. 20 января 2018, 16:33

      Ну ты и сравнил х"й с морковкой...Там действительно ПРОФЕССИОНАЛЫ!!!А у нас доминошня.

      0
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      Рейтинг: +143

      kepим 19 января 2018, 20:53

      Иди рот сполосни

      -2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > kepим 20 января 2018, 09:31

      Фу! Невоспитанный грубиян. Э. Рахимич тебе в отцы или даже в деды
      годится.

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 19 января 2018, 20:19

      Надежды и реалии... Играли на уровне, кто бы что не говорил... Но и уйти надо уметь соответствующе, а не когда тебя "попросят"...

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > insider_retro 20 января 2018, 09:34

      Замены пока нет, да их наоборот руководство просит еще поиграть.

      -1
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      Рейтинг: +9

      qhsub.56061 19 января 2018, 19:55

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок на новый год. А вычитал о нем в этом блоге --- http://xx.org.ua/kachokdoma

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 января 2018, 19:41

      если качество игры портить не будут то пожалуйста почему нет)

      3
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 19 января 2018, 19:04

      Да они уже максимум отыграли.
      Не пора ли?

      2
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