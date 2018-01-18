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    Рахимов: «Если диагноз Джикии подтвердится, это будет большой потерей для сборной»

    Российский тренер Рашид Рахимов поделился мнением о необходимости вызова Василия и Алексея Березуцких в сборную России в связи с травмой защитника «Спартака» Георгия Джикии.

    – Если диагноз Вартапетова подтвердится, это катастрофа для сборной?

    – Да. На сегодняшний день Джикия очень сильно прибавил, и это обещает стать большой потерей. Георгий сейчас очень уверенно начал играть. У нас и без того мало центральных защитников, и здесь еще такая травма... Но с другой стороны еще есть время, чтобы кого-то наиграть. Но все равно при нашем наборе качественных центральных защитников это станет большой потерей.

    – Стоит просить вернуться в сборную Василию Березуцкому?

    – Я вообще думаю, что это нужно было сделать давно. Но насколько я слышал, они сами не хотят играть в сборной. В то же время считаю, что Березуцкие нашей сборной бы помогли.

    Напомним, что у Джикии подозрение на травму крестообразных связок.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.01.2018 20:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -32

      odba.71929 19 января 2018, 00:27


      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

      0
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 18 января 2018, 23:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Джикия-слабый защитник ! лечись ! удачи !

      -4
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 18 января 2018, 23:25

      оч плохая новость и для сборной и для команды!будем ждать окончательного диагноза!Георгий не болей!

      1
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 18 января 2018, 20:55

      Теперь можно писать что это за дерево на солнышке приуныло....

      -2
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > Romantic2010 18 января 2018, 21:05

      Не, ну а чего, с иронией отнеситесь)) я же юморю....Потом с Джикией снимим ролик., что он мой брат)))

      -1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 18 января 2018, 20:42

      Есть Беляев, Семенов! Найти можно! Уж лучше мы с этими ребятами просерим, чем Березуцких и Игнашевича возвращать!

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