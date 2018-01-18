Рахимов: «Если диагноз Джикии подтвердится, это будет большой потерей для сборной»

Российский тренер Рашид Рахимов поделился мнением о необходимости вызова Василия и Алексея Березуцких в сборную России в связи с травмой защитника «Спартака» Георгия Джикии.

– Если диагноз Вартапетова подтвердится, это катастрофа для сборной?

– Да. На сегодняшний день Джикия очень сильно прибавил, и это обещает стать большой потерей. Георгий сейчас очень уверенно начал играть. У нас и без того мало центральных защитников, и здесь еще такая травма... Но с другой стороны еще есть время, чтобы кого-то наиграть. Но все равно при нашем наборе качественных центральных защитников это станет большой потерей.

– Стоит просить вернуться в сборную Василию Березуцкому?

– Я вообще думаю, что это нужно было сделать давно. Но насколько я слышал, они сами не хотят играть в сборной. В то же время считаю, что Березуцкие нашей сборной бы помогли.

Напомним, что у Джикии подозрение на травму крестообразных связок.