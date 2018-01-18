Рахимов: «Если диагноз Джикии подтвердится, это будет большой потерей для сборной»

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Российский тренер Рашид Рахимов поделился мнением о необходимости вызова Василия и Алексея Березуцких в сборную России в связи с травмой защитника «Спартака» Георгия Джикии.
– Если диагноз Вартапетова подтвердится, это катастрофа для сборной?
– Да. На сегодняшний день Джикия очень сильно прибавил, и это обещает стать большой потерей. Георгий сейчас очень уверенно начал играть. У нас и без того мало центральных защитников, и здесь еще такая травма... Но с другой стороны еще есть время, чтобы кого-то наиграть. Но все равно при нашем наборе качественных центральных защитников это станет большой потерей.
– Стоит просить вернуться в сборную Василию Березуцкому?
– Я вообще думаю, что это нужно было сделать давно. Но насколько я слышал, они сами не хотят играть в сборной. В то же время считаю, что Березуцкие нашей сборной бы помогли.
Напомним, что у Джикии подозрение на травму крестообразных связок.