Орлов: «Манчини бросил вызов болельщикам «Зенита», отправив Дзюбу и Шатова в дубль»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации с игроками «Зенита» Олегом Шатовым и Артемом Дзюбой, которые не полетели на сбор с командой и тренируются с «Зенитом-2».

— Пиар фантастический! Можно было бы эти вещи создавать специально для того, чтобы «Зенит» был на слуху, потому что количество упоминаний в СМИ приведет к большей посещаемости на стадионе.

— Только это пока не ведет к количеству побед «Зенита».

— А этого никто не знает – будут победы или нет. Но то, что Роберто Манчини бросил вызов, это однозначно.

— Кому?

— Болельщикам «Зенита», которые любят игру Дзюбы и Шатова. Это же болельщики «Зенита». И он свое тренерское имя и репутацию положил на весы. Если он добьется успехов без них – ура. А если нет, если успехи будут сдержанные? Это острая тема.

Пришел Манчини и взъелся на Дзюбу и Шатова. Почему, потому что они лидеры раздевалки? Мы же не знаем, кто ему и как подавал информацию.Он же собирал мнения, и лидеров нужно укротить – это так в любом коллективе.

Работу Манчини будем судить по результату.

Ранее Шатов отказался комментировать ситуацию в «Зените».