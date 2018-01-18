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    Орлов: «Манчини бросил вызов болельщикам «Зенита», отправив Дзюбу и Шатова в дубль»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации с игроками «Зенита» Олегом Шатовым и Артемом Дзюбой, которые не полетели на сбор с командой и тренируются с «Зенитом-2».

    — Пиар фантастический! Можно было бы эти вещи создавать специально для того, чтобы «Зенит» был на слуху, потому что количество упоминаний в СМИ приведет к большей посещаемости на стадионе.

    — Только это пока не ведет к количеству побед «Зенита».

    — А этого никто не знает – будут победы или нет. Но то, что Роберто Манчини бросил вызов, это однозначно.

    — Кому?

    — Болельщикам «Зенита», которые любят игру Дзюбы и Шатова. Это же болельщики «Зенита». И он свое тренерское имя и репутацию положил на весы. Если он добьется успехов без них – ура. А если нет, если успехи будут сдержанные? Это острая тема.

    Пришел Манчини и взъелся на Дзюбу и Шатова. Почему, потому что они лидеры раздевалки? Мы же не знаем, кто ему и как подавал информацию.Он же собирал мнения, и лидеров нужно укротить – это так в любом коллективе.

    Работу Манчини будем судить по результату.

    Ранее Шатов отказался комментировать ситуацию в «Зените».

    Источник: «Эхо Москвы»

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    18.01.2018 19:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -3

      lihindic 18 января 2018, 22:08

      пердун тупорылый... просто писец... купи линзы объективнее..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 января 2018, 21:09

      "Работу Манчини будем судить по результату" -- единственная умная фраза !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 18 января 2018, 20:50

      Геннадий Сергеич, не "болельщикам" а "болельщику". Потому что кроме вас среди болельщиков Зенита вряд ли есть поклонники нынешних Дзюбы и Шатова.

      4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 18 января 2018, 20:14

      Спасибо Манчини за дзюбу. Опустил на землю эту деревяшку. А то за титулами он приехал.

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 18 января 2018, 20:01

      Орловский бред!

      2
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