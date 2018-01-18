Орлов: «Манчини бросил вызов болельщикам «Зенита», отправив Дзюбу и Шатова в дубль»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о ситуации с игроками «Зенита» Олегом Шатовым и Артемом Дзюбой, которые не полетели на сбор с командой и тренируются с «Зенитом-2».
— Пиар фантастический! Можно было бы эти вещи создавать специально для того, чтобы «Зенит» был на слуху, потому что количество упоминаний в СМИ приведет к большей посещаемости на стадионе.
— Только это пока не ведет к количеству побед «Зенита».
— А этого никто не знает – будут победы или нет. Но то, что Роберто Манчини бросил вызов, это однозначно.
— Кому?
— Болельщикам «Зенита», которые любят игру Дзюбы и Шатова. Это же болельщики «Зенита». И он свое тренерское имя и репутацию положил на весы. Если он добьется успехов без них – ура. А если нет, если успехи будут сдержанные? Это острая тема.
Пришел Манчини и взъелся на Дзюбу и Шатова. Почему, потому что они лидеры раздевалки? Мы же не знаем, кто ему и как подавал информацию.Он же собирал мнения, и лидеров нужно укротить – это так в любом коллективе.
Работу Манчини будем судить по результату.
Ранее Шатов отказался комментировать ситуацию в «Зените».