Шатов не стал комментировать ситуацию в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов отказался комментировать ситуацию в клубе. Игрок попросил представителей СМИ обратиться за официальным разрешением на интервью в пресс-службу петербуржцев, добавив при этом, что «Слава (прим. – скорее всего речь шла о заместителе спортивного директора Вячеславе Малафееве) мог сообщить обо всем лично, а не через интервью».

Ране стало известно, что Шатов не полетел на первый зимний сбор сине-бело-голубых в ОАЭ и продолжит подготовку ко второй части чемпионата России в «Зените-2». По заявлениям СМИ, петербургский клуб отказался отпускать футболиста в аренду в «Краснодар».