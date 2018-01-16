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    Шатов не стал комментировать ситуацию в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов отказался комментировать ситуацию в клубе. Игрок попросил представителей СМИ обратиться за официальным разрешением на интервью в пресс-службу петербуржцев, добавив при этом, что «Слава (прим. – скорее всего речь шла о заместителе спортивного директора Вячеславе Малафееве) мог сообщить обо всем лично, а не через интервью».

    Ране стало известно, что Шатов не полетел на первый зимний сбор сине-бело-голубых в ОАЭ и продолжит подготовку ко второй части чемпионата России в «Зените-2». По заявлениям СМИ, петербургский клуб отказался отпускать футболиста в аренду в «Краснодар».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.01.2018 18:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +91

      Гарриc 16 января 2018, 19:55

      А ведь мог огоньку добавить про Зенит )))

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    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 16 января 2018, 19:47

      Олежонок обиделся.

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