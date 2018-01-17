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    Европейские клубы проявляют интерес к аргентинским футболистам «Зенита»

    Ряд европейских команд заинтересованы в подписании аргентинских легионеров «Зенита».

    В частности, на Леандро Паредеса, Эмануэля Мамману и Эмилиано Ригони претендуют команды из Англии и Испании.

    Нападающий Себастьян Дриусси интересен клубам Франции, Италии и Турции. Ранее сообщалось, что аргентинец может войти в сделку по переходу в стан сине-бело-голубых форварда «Интера» Эдера.

    Полузащитник Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в Испании, Португалии или Франции.

    Источник: ФАН

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    17.01.2018 19:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 января 2018, 10:06

      они в Зените то ничего особенно пока не показали, вряд ли этот интерес правдив.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 18 января 2018, 01:14

      Ложь,пиз""""дежь и провокация,после зинета они не кому не нужнытеперь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim 17 января 2018, 22:54

      все транзитом через народное бабло...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 17 января 2018, 21:44

      план таков аргов продать остальных кто был оставить и вернуть как при цыгане

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 января 2018, 20:41

      оптом.
      И Халка обратно

      2
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    • ...
      Рейтинг: +584

      Бубновский 17 января 2018, 20:21

      ...ну а вы думали зачем пришел в руководство бессовестный и беспринципный вор, в криминальных кругах более известный под кличкой фурс?...сейчас начнется

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 января 2018, 19:47

      пусть продают никто не пожалеет кого жалко было так это Халка он бы еще пригодился но как говорится не срослось

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol > Garrincha58 17 января 2018, 21:28

      По цене вполне срослось.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 17 января 2018, 19:47

      Хороший товар не залежится, потому и присутствует интерес возможных покупателей...
      Только, помню, по осени искали оправдания покупок, теперь поясняют про продажи!...
      Всё думаю, - это признак чего?!... Писать не буду, надеюсь, что ошибаюсь....

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 17 января 2018, 19:21

      Так игроки-то не плохие, понятно что к ним будут проявлять интерес! Вот готов ли Зенит опять перекраивать весь состав!?

      4
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 17 января 2018, 19:12

      Зенит еще и заработает на этих игроках. Потом Манчини спасибо скажут еще

      2
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