Европейские клубы проявляют интерес к аргентинским футболистам «Зенита»

Ряд европейских команд заинтересованы в подписании аргентинских легионеров «Зенита».

В частности, на Леандро Паредеса, Эмануэля Мамману и Эмилиано Ригони претендуют команды из Англии и Испании.

Нападающий Себастьян Дриусси интересен клубам Франции, Италии и Турции. Ранее сообщалось, что аргентинец может войти в сделку по переходу в стан сине-бело-голубых форварда «Интера» Эдера.

Полузащитник Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в Испании, Португалии или Франции.