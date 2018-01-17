Роналдиньо завершил карьеру в 37 лет

жаль концовка карьеры получилась смазанная какая-то хотелось чтобы он более достойно ее завершил, а так конечно классный игрок и карьеру провел замечательную.
Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо официально завершил карьеру. О решении сообщил его брат и агент Роберто де Ассиш.
Последний официальный матч Роналдиньо провел в статусе игрока «Флуминенсе» в сентябре 2015, после чего приостановил выступления.
«Роналдиньо завершил карьеру. Все, это конец. Возможно, мы придумаем что-нибудь в августе, после ЧМ-2018.
Организуем события в Бразилии, Европе и Азии. Разумеется, организуем матч со сборной Бразилии», – сказал представитель.
За 20 лет профессиональной карьеры бразилец также играл в «Гремио», «ПСЖ», «Милане», «Фламенго», «Атлетико Минейро» и мекиканском «Керетаро».
На клубном уровне Роналдиньо выигрывал Кубок Интертото, чемпионаты Испании и Италии, Лигу чемпионов. Со сборной он стал победителем Кубка Америки-1999, ЧМ-2002 и Кубка конфедераций-2005.
В 2004 и 2005 году бразилец признавался игроком мира по версии FIFA. В 2005 он также выиграл «Золотой мяч». Входит в список «ФИФА 100».