Роналдиньо завершил карьеру в 37 лет

Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо официально завершил карьеру. О решении сообщил его брат и агент Роберто де Ассиш.

Последний официальный матч Роналдиньо провел в статусе игрока «Флуминенсе» в сентябре 2015, после чего приостановил выступления.

«Роналдиньо завершил карьеру. Все, это конец. Возможно, мы придумаем что-нибудь в августе, после ЧМ-2018.

Организуем события в Бразилии, Европе и Азии. Разумеется, организуем матч со сборной Бразилии», – сказал представитель.

За 20 лет профессиональной карьеры бразилец также играл в «Гремио», «ПСЖ», «Милане», «Фламенго», «Атлетико Минейро» и мекиканском «Керетаро».

На клубном уровне Роналдиньо выигрывал Кубок Интертото, чемпионаты Испании и Италии, Лигу чемпионов. Со сборной он стал победителем Кубка Америки-1999, ЧМ-2002 и Кубка конфедераций-2005.

В 2004 и 2005 году бразилец признавался игроком мира по версии FIFA. В 2005 он также выиграл «Золотой мяч». Входит в список «ФИФА 100».