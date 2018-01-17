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    Роналдиньо завершил карьеру в 37 лет

    Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо официально завершил карьеру. О решении сообщил его брат и агент Роберто де Ассиш.

    Последний официальный матч Роналдиньо провел в статусе игрока «Флуминенсе» в сентябре 2015, после чего приостановил выступления.

    «Роналдиньо завершил карьеру. Все, это конец. Возможно, мы придумаем что-нибудь в августе, после ЧМ-2018.

    Организуем события в Бразилии, Европе и Азии. Разумеется, организуем матч со сборной Бразилии», – сказал представитель.

    За 20 лет профессиональной карьеры бразилец также играл в «Гремио», «ПСЖ», «Милане», «Фламенго», «Атлетико Минейро» и мекиканском «Керетаро».

    На клубном уровне Роналдиньо выигрывал Кубок Интертото, чемпионаты Испании и Италии, Лигу чемпионов. Со сборной он стал победителем Кубка Америки-1999, ЧМ-2002 и Кубка конфедераций-2005.

    В 2004 и 2005 году бразилец признавался игроком мира по версии FIFA. В 2005 он также выиграл «Золотой мяч». Входит в список «ФИФА 100».

    Источник: Globo

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    17.01.2018 00:01
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 января 2018, 10:21

      жаль концовка карьеры получилась смазанная какая-то хотелось чтобы он более достойно ее завершил, а так конечно классный игрок и карьеру провел замечательную.

      5
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      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга 17 января 2018, 09:12

      финтил он классно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Димон Лебяга 17 января 2018, 12:31

      лучше всех !

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      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 17 января 2018, 07:53

      Спасибо за эффектные финты

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      Ответить
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 17 января 2018, 07:03

      Вот и завершил карьеру кудесник мяча, жаль конечно, мог наверно еще годик другой поиграть, спасибо Легенда за все!

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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 17 января 2018, 04:57

      Легенда!
      Удачи в дальнейшем!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 17 января 2018, 03:09

      жаль

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 17 января 2018, 02:40

      он был шикарен.. жаль, что его волшебство длилось не долго... Для меня он карьеру уже давно завершил.. лет 5-6 назад( уже и не последить было за ним. В милане еще играл не плохо, но лучшие его сезоны конечно в барсе( рано ушел из нее

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 17 января 2018, 01:45

      один из лучших футболистов в истории ! крутой дриблер и просто потрясающий футболист ! ему аплодировали болельщики реала на сантьяго бернабеу !

      1
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      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 17 января 2018, 01:24

      Печальный день для всех...он заставил многих влюбиться в футбол

      4
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 17 января 2018, 01:04

      еще один гений игры повесил бутсы на гвоздь... пичалька..

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