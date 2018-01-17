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Роналдиньо завершил карьеру в 37 лет

17 января 2018, 00:01
25

Экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо официально завершил карьеру. О решении сообщил его брат и агент Роберто де Ассиш.

Последний официальный матч Роналдиньо провел в статусе игрока «Флуминенсе» в сентябре 2015, после чего приостановил выступления.

«Роналдиньо завершил карьеру. Все, это конец. Возможно, мы придумаем что-нибудь в августе, после ЧМ-2018.

Организуем события в Бразилии, Европе и Азии. Разумеется, организуем матч со сборной Бразилии», – сказал представитель.

За 20 лет профессиональной карьеры бразилец также играл в «Гремио», «ПСЖ», «Милане», «Фламенго», «Атлетико Минейро» и мекиканском «Керетаро».

На клубном уровне Роналдиньо выигрывал Кубок Интертото, чемпионаты Испании и Италии, Лигу чемпионов. Со сборной он стал победителем Кубка Америки-1999, ЧМ-2002 и Кубка конфедераций-2005.

В 2004 и 2005 году бразилец признавался игроком мира по версии FIFA. В 2005 он также выиграл «Золотой мяч». Входит в список «ФИФА 100».

Источник: Globo
Бразилия. Серия А Испания. Примера Гремио ПСЖ Барселона Милан Фламенго Флуминенсе Бразилия Роналдиньо
Комментарии (25)
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insider_retro
1516136655
Славная карьера выдающегося футболиста!!!!.. Мог всё, делал многое!!...
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DOCTOR PENALTY
1516136726
Фантастический игрок. Такой техники нет ни у кого.
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TAGANROG 161
1516136732
Он был лучший в своё время,но на смену ему пришёл не менее гениальный парень(Месси). Роналдинью ты лучший и останешься в сердцах многих со своей техникой и виденьем поля!!!
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Татарин за ЦСКА
1516137142
Одно скажу-мир футбола потеря волшебство
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YRLV88
1516137148
Хороший игрок с хорошей техникой! Отличная карьера футболиста у него была
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VeniaminS
1516138499
Хорошо поиграл!!!
Ответить
sammi91
1516138529
Спасибо за все, Легенда!!!)
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Алекc
1516138760
просто мой кумир! жаль, что время неуклонно уходит. спасибо, тебе легенда!
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Su27Flanker
1516141494
Печальный день для всех...он заставил многих влюбиться в футбол
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OfaZavr
1516173703
жаль концовка карьеры получилась смазанная какая-то хотелось чтобы он более достойно ее завершил, а так конечно классный игрок и карьеру провел замечательную.
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