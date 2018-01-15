Моуринью: «Было бы враньем сказать, что я не включил Мхитаряна в заявку на «Сток Сити» из-за тактики»

Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча 23 тура АПЛ против «Сток Сити» объяснил отсутствие в заявке на игру полузащитника Генриха Мхитаряна.

«Было бы враньем сказать, что отсутствие армянина обусловлено тактикой. На самом деле, я ставлю в состав тех футболистов, которые полностью сосредоточены на команде и которым нет необходимости думать о своем будущем», – сказал португалец.

Ранее «Бомбардир» писал, что Мхитарян может перейти в итальянский «Интер».