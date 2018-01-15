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    Моуринью: «Было бы враньем сказать, что я не включил Мхитаряна в заявку на «Сток Сити» из-за тактики»

    Главный тренер английского «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча 23 тура АПЛ против «Сток Сити» объяснил отсутствие в заявке на игру полузащитника Генриха Мхитаряна.

    «Было бы враньем сказать, что отсутствие армянина обусловлено тактикой. На самом деле, я ставлю в состав тех футболистов, которые полностью сосредоточены на команде и которым нет необходимости думать о своем будущем», – сказал португалец.

    Ранее «Бомбардир» писал, что Мхитарян может перейти в итальянский «Интер».

    Источник: Skysports

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    15.01.2018 22:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +381

      Portoz 16 января 2018, 00:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Правильно Жозе,не нужна это ара в таком великом клубе

      -5
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      Рейтинг: +12

      Vadim-SS > Portoz 16 января 2018, 02:48

      потуши свою задницу и успокойся.

      -1
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