Наингголан может перейти в «Гуанчжоу Эвергранд» за 50 миллионов

Он недавно пил, курил, матом ругался. Значит это была вечеринка перед отъездом в Китай
Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан близок к переходу в «Гуанчжоу Эвергранд».
Сообщается, что главный тренер китайского клуба Фабио Каннаваро уже обсудил этот вопрос с тренером «волков» Эусебио Ди Франческо.
По информации источника, «Гуанчжоу Эвергранд» возьмет бельгийца в аренду с обязательным выкупом за 50 миллионов евро до 30 июня этого года.
Зарплата 29-летнего футболиста при этом составит 12 миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне Наингголан провел 21 матч, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.