Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Наингголан может перейти в «Гуанчжоу Эвергранд» за 50 миллионов

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан близок к переходу в «Гуанчжоу Эвергранд».

    Сообщается, что главный тренер китайского клуба Фабио Каннаваро уже обсудил этот вопрос с тренером «волков» Эусебио Ди Франческо.

    По информации источника, «Гуанчжоу Эвергранд» возьмет бельгийца в аренду с обязательным выкупом за 50 миллионов евро до 30 июня этого года.

    Зарплата 29-летнего футболиста при этом составит 12 миллионов евро в год.

    В нынешнем сезоне Наингголан провел 21 матч, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.01.2018 12:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 января 2018, 12:57

      Он недавно пил, курил, матом ругался. Значит это была вечеринка перед отъездом в Китай

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11