Наингголан может перейти в «Гуанчжоу Эвергранд» за 50 миллионов

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан близок к переходу в «Гуанчжоу Эвергранд».

Сообщается, что главный тренер китайского клуба Фабио Каннаваро уже обсудил этот вопрос с тренером «волков» Эусебио Ди Франческо.

По информации источника, «Гуанчжоу Эвергранд» возьмет бельгийца в аренду с обязательным выкупом за 50 миллионов евро до 30 июня этого года.

Зарплата 29-летнего футболиста при этом составит 12 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Наингголан провел 21 матч, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.