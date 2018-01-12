Мина: «Я неописуемо горд перейти в «Барселону»

Новичок «Барселоны» Йерри Мина поделился впечатлениями от трансфера. Сегодня колумбиец провел первую тренировку в каталонском клубе.

«Я неописуемо горд, потому что всегда мечтал об этом. Теперь я играю здесь, рядом с великими игроками.

Надеюсь чему-то научиться у Месси, Пике, Умтити, Маскерано и других, а также выигрывать трофеи, что самое главное», – сказал 23-летний футболист.

По последним данным, Хавьер Маскерано в ближайшее время перейдет в китайский «Хэбэй Чайна Форчун».

Сумма сделки между сине-гранатовыми и «Палмейрасом» составила 11,8 миллионов евро.