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    Мина: «Я неописуемо горд перейти в «Барселону»

    Новичок «Барселоны» Йерри Мина поделился впечатлениями от трансфера. Сегодня колумбиец провел первую тренировку в каталонском клубе.

    «Я неописуемо горд, потому что всегда мечтал об этом. Теперь я играю здесь, рядом с великими игроками.

    Надеюсь чему-то научиться у Месси, Пике, Умтити, Маскерано и других, а также выигрывать трофеи, что самое главное», – сказал 23-летний футболист.

    По последним данным, Хавьер Маскерано в ближайшее время перейдет в китайский «Хэбэй Чайна Форчун».

    Сумма сделки между сине-гранатовыми и «Палмейрасом» составила 11,8 миллионов евро.

    Источник: ФК «Барселона»

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    12.01.2018 23:15
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