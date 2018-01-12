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    Тренер «Брюгге»: «Зенит» — это высочайший уровень. Он на один маленький шаг позади «Реала» и «Барселоны»

    Тренер вратарей «Брюгге» Томислав Рогич, ранее работавший в «Зените», рассказал о санкт-петербургском клубе.

    «В «Зените» больше звездности, чем в «Брюгге». «Зенит» и «Шахтер» — это «Реал» и «Барселона». Не могу сказать, что прямо вровень, на один маленький шаг позади. Эти клубы — высочайший уровень. А для Бельгии уровень – «Андерлехт» и «Брюгге», две лучшие команды страны. Как «Спартак» и «Зенит» в России.

    Но все равно «Зенит» — это топ. Там есть все – что еще нужно? С такими условиями, игроками, зарплатами «Зенит» должен за пять лет брать минимум трижды чемпионский титул, если не четырежды. Неудачный сезон бывает у каждого.

    Но я видел русский чемпионат и могу сказать, что в нем очень тяжело побеждать. Попробуй обыграй «Рубин» или «Ростов» в гостях! Или «Урал» в минус 15. При этом у «Зенита» такие шикарные самолеты и гостиницы – это что-то невозможное. Просто космические условия!» — сказал Рогич.

    «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.01.2018 12:54
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 января 2018, 19:41

      ахахахааххаахххахахаха !!! ппц ! сколько ему бабок зенит забошлял чтоб он такое ляпнул ))))) уффф насмешил конечно ! я чуть со стула не упал !

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 января 2018, 18:40

      что за бред, за хороший гонорар что-ли лижет так мастерски))

      5
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      ...
      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > OfaZavr 12 января 2018, 19:51

      может он и прав в чем-то, немного сменить систему внутри клуба, для этого нужен грамотный спортивный директор, а не мистер Чинквини, будем надеятся что после очередного не чемпионства, руководство даст гшанс на этой должности Малафееву или Кержакову, они грамотные ребята, и не последние люди для Зенита

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zenitovec2007 12 января 2018, 21:22

      Ну это возможно будет и ты прав,но он сейчас говорит про настоящее время в Зените и там далеко до Реала и Барселоны.

      1
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Татарин за ЦСКА 12 января 2018, 21:45

      Далеко да этого во всех наших клубах увы, у одних денег нету у вторых опыта не хватает, у 3 разлад внутри руководства был, у 4 вроде есть деньги, но в руководстве не те люди

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > zenitovec2007 12 января 2018, 22:43

      В точку

      1
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      Рейтинг: +459

      77SAM 12 января 2018, 18:14

      Мелочь,а приятно !

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 января 2018, 18:00

      вот этот шик и блеск самолётов гостиниц зарплат и портит игроков и сравнивать с Реалом просто не серьёзно а так всё весело молодец развеселил

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +63

      Нострадамус_Саша 12 января 2018, 17:59

      Да-а-а ... для Бельгии даже "Зенит" высокий уровень ...

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 12 января 2018, 17:26

      может по финансовым затратам и амбициям? вполне,а вот по растранжириванию и поху..му он все команды мира опережает

      3
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 12 января 2018, 17:21

      что же эти тренеры то жрут????Вчера Манчини юморил,сегодня этот.....А в Бельгии тоже 10дней бухают,как у нас???

      1
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      Рейтинг: -18

      daco21 12 января 2018, 17:02

      Прогнозы на футбол. Сайт - 1einsider.com

      -1
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      Рейтинг: +148

      grafff 12 января 2018, 16:39

      травлянул

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 12 января 2018, 15:27

      Зенитушка порви

      0
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