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  • Тренер «Брюгге»: «Зенит» — это высочайший уровень. Он на один маленький шаг позади «Реала» и «Барселоны»

Тренер «Брюгге»: «Зенит» — это высочайший уровень. Он на один маленький шаг позади «Реала» и «Барселоны»

12 января 2018, 12:54
43

Тренер вратарей «Брюгге» Томислав Рогич, ранее работавший в «Зените», рассказал о санкт-петербургском клубе.

«В «Зените» больше звездности, чем в «Брюгге». «Зенит» и «Шахтер» — это «Реал» и «Барселона». Не могу сказать, что прямо вровень, на один маленький шаг позади. Эти клубы — высочайший уровень. А для Бельгии уровень – «Андерлехт» и «Брюгге», две лучшие команды страны. Как «Спартак» и «Зенит» в России.

Но все равно «Зенит» — это топ. Там есть все – что еще нужно? С такими условиями, игроками, зарплатами «Зенит» должен за пять лет брать минимум трижды чемпионский титул, если не четырежды. Неудачный сезон бывает у каждого.

Но я видел русский чемпионат и могу сказать, что в нем очень тяжело побеждать. Попробуй обыграй «Рубин» или «Ростов» в гостях! Или «Урал» в минус 15. При этом у «Зенита» такие шикарные самолеты и гостиницы – это что-то невозможное. Просто космические условия!» — сказал Рогич.

«Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (43)
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Karpathian
1515751073
давно им так никто очко не вылизывал)))))))
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lekseij2007
1515751511
Ой блин. Ну что ты несёшь
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rubinovyi2
1515753080
Забыл упомянуть топ-тренера и топ-забивалу Артемку!)
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ROSTOV SUPER
1515753311
А-ха-ха , ну тогда Брюгге - это наверное Ювентус и Ман Сити !
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DOCTOR PENALTY
1515753650
Ну что может ещё сказать человек ранее хорошо ЗАработавший в Зените.
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Tostao
1515753950
Учитывая всё выше сказанное, исходя из нынешних реалий, Локомотив - это уже не паровоз, а космический корабль, оторвашийся от всех этих реалобарселон и тем более зенитов. А управляет всей этой конструкцией опытный космонавт Ю.П.Сёмин, вовремя вырвавший штурвал у первой женщины - космонавтки (нет, не Терешковой),нажимавшей не на те кнопки. "Пять минут, полёт нормальный!"
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Татарин за ЦСКА
1515757614
Да Зенит на таком расстоянии от Реала и Барселоны,что проще застрелиться,чем шагать к их уровню.
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Сибирь за Спартак
1515758456
Нанюхался бакланьего дерьма, понесло бедолагу.
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Полная Канистра
1515769221
вот этот шик и блеск самолётов гостиниц зарплат и портит игроков и сравнивать с Реалом просто не серьёзно а так всё весело молодец развеселил
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OfaZavr
1515771647
что за бред, за хороший гонорар что-ли лижет так мастерски))
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