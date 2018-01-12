Тренер вратарей «Брюгге» Томислав Рогич, ранее работавший в «Зените», рассказал о санкт-петербургском клубе.

«В «Зените» больше звездности, чем в «Брюгге». «Зенит» и «Шахтер» — это «Реал» и «Барселона». Не могу сказать, что прямо вровень, на один маленький шаг позади. Эти клубы — высочайший уровень. А для Бельгии уровень – «Андерлехт» и «Брюгге», две лучшие команды страны. Как «Спартак» и «Зенит» в России.

Но все равно «Зенит» — это топ. Там есть все – что еще нужно? С такими условиями, игроками, зарплатами «Зенит» должен за пять лет брать минимум трижды чемпионский титул, если не четырежды. Неудачный сезон бывает у каждого.

Но я видел русский чемпионат и могу сказать, что в нем очень тяжело побеждать. Попробуй обыграй «Рубин» или «Ростов» в гостях! Или «Урал» в минус 15. При этом у «Зенита» такие шикарные самолеты и гостиницы – это что-то невозможное. Просто космические условия!» — сказал Рогич.

«Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ.