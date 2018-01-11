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    Первый матч на «Екатеринбург Арене» после реконструкции пройдет 1 апреля

    Администрация Екатеринбурга поделилась информацией о матчах на городском стадионе после реконструкции.

    «Тестовые матчи на стадионе «Екатеринбург Арена» в преддверии проведения игр чемпионата мира по футболу пройдут 1, 15 апреля и 6 мая.

    Первыми на новое игровое поле выйдут команды «Урал» и «Рубин». 15 апреля состоится матч между «Уралом» и «Спартаком», а в мае — между «Уралом» и «Амкаром», – сообщил ресурс екатеринбург.рф.

    В конце декабря объект был введен в эксплуатацию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2018 15:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 января 2018, 18:39

      На новой арене Урал должен играть еще лучше, надеюсь первые гости в этом убедятся.

      1
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > OfaZavr 11 января 2018, 21:59

      если 1 матч не удасться провести, то первым гостем будет спартак!)

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zenitovec2007 12 января 2018, 09:58

      ну да, вот пусть Урал и играет в полную силу, всегда интересно встречаться с командой которая не отбывает номер а готова дать бой.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 января 2018, 17:22

      Рубин , Спартак и Амкар - нормально для теста ! Урал протестирует всех !

      1
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 11 января 2018, 15:39

      1 апреля - знаменательная дата.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 января 2018, 15:20

      Зрители, как минимум, улыбнуться...))

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