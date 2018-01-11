Первый матч на «Екатеринбург Арене» после реконструкции пройдет 1 апреля

Администрация Екатеринбурга поделилась информацией о матчах на городском стадионе после реконструкции.

«Тестовые матчи на стадионе «Екатеринбург Арена» в преддверии проведения игр чемпионата мира по футболу пройдут 1, 15 апреля и 6 мая.

Первыми на новое игровое поле выйдут команды «Урал» и «Рубин». 15 апреля состоится матч между «Уралом» и «Спартаком», а в мае — между «Уралом» и «Амкаром», – сообщил ресурс екатеринбург.рф.

В конце декабря объект был введен в эксплуатацию.