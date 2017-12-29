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Начат ввод «Екатеринбург Арены» в эксплуатацию

29 декабря 2017, 14:48
8

Компания «Спорт Инжиниринг» сообщила о завершении работ на стадионе в Екатеринбурге.

«Стадион в Екатеринбурге построен. В преддверии Нового 2018 года мы рады сообщить о том, что «Екатеринбург Арена» к Чемпионату мира 2018 года получила заключение Ростехнадзора о соответствии. Начат ввод стадиона в эксплуатацию», – написали представители организации в твиттере.

Вместимость объекта – 35 тысяч зрителей. Ожидается, что после турнира она будет сокращена до 23-х тысяч.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Чемпионат мира Россия
Комментарии (8)
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сапёр75
1514548463
Симпотично смотрится. Интересно сколько миллиардов вложено )
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Сильвербой
1514549502
Стадионы конечно же будут прекрасные, только вот ходить на них у нас некому! На 3 тысячи надо было строить!
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insider_retro
1514549744
Стадион построен под ЧМ с прицелом на развитие инфраструктуры и футбола в регионе в целом... Урал, концерты и городские мероприятия не потянут заполняемость чаши, даже после реконструкции с отсечением "лишнего"... Скорее, арена будет символом монументализма... Хотя, изначально дело благое!..
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Adekvat07
1514550519
очередной памятник распила бюджетных денег, а нищенствующие пенсионеры тихо смотрят в сторонке..
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rce16tgoc2w
1514558875
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://xx.org.ua/kachokdoma
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portero
1515084864
там холодно, почему только навес и нет крыши, как в ноябре играть????
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