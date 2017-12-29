Начат ввод «Екатеринбург Арены» в эксплуатацию

Компания «Спорт Инжиниринг» сообщила о завершении работ на стадионе в Екатеринбурге.

«Стадион в Екатеринбурге построен. В преддверии Нового 2018 года мы рады сообщить о том, что «Екатеринбург Арена» к Чемпионату мира 2018 года получила заключение Ростехнадзора о соответствии. Начат ввод стадиона в эксплуатацию», – написали представители организации в твиттере.

Вместимость объекта – 35 тысяч зрителей. Ожидается, что после турнира она будет сокращена до 23-х тысяч.