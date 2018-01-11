УЕФА представил сборную 2017 года

УЕФА опубликовал состав символической сборной 2017 года.

Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);

Защитники: Марсело («Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Серхио Рамос («Реал»), Дани Алвес («ПСЖ»);

Полузащитники: Эден Азар («Челси»), Лука Модрич, Тони Кроос (оба – «Реал»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);

Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»).

Союз составил команду на основе голосования, в котором приняли участие 8,8 миллионов человек.