УЕФА представил сборную 2017 года

где кокорин? где дзюба?
УЕФА опубликовал состав символической сборной 2017 года.
Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);
Защитники: Марсело («Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Серхио Рамос («Реал»), Дани Алвес («ПСЖ»);
Полузащитники: Эден Азар («Челси»), Лука Модрич, Тони Кроос (оба – «Реал»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»).
Союз составил команду на основе голосования, в котором приняли участие 8,8 миллионов человек.
#TeamOfTheYear— Team of the Year 2017 (@ChampionsLeague) 11 января 2018 г.
Introducing your 2017 all-star XI after a record 8.8m votes! pic.twitter.com/MTpF7U37Yz