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    УЕФА представил сборную 2017 года

    УЕФА опубликовал состав символической сборной 2017 года.

    Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);

    Защитники: Марсело («Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Серхио Рамос («Реал»), Дани Алвес («ПСЖ»);

    Полузащитники: Эден Азар («Челси»), Лука Модрич, Тони Кроос (оба – «Реал»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);

    Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»).

    Союз составил команду на основе голосования, в котором приняли участие 8,8 миллионов человек.

    Источник: УЕФА

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    11.01.2018 14:18
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 29 января 2018, 12:54

      где кокорин? где дзюба?

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 12 января 2018, 07:26

      Кто бы мог предположить кого то другого!На манеже все те же!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 12 января 2018, 00:48

      Таких сборных можно ещё штук пять минимум составить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23

      ARSEN923 11 января 2018, 22:50

      Согласен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +806

      тигрик 11 января 2018, 20:03

      Kante

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 11 января 2018, 19:45

      а где же Неймарина?! Сборная очень хорошая получилась, хорошо, что неймарины нет!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Dart Veider 11 января 2018, 18:35

      Ну хоть здесь Кьелини заслужено попал в символическую сборную

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 января 2018, 18:33

      со многими согласен но есть и те кого обошли вниманием.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      Schicko 11 января 2018, 17:38

      Тупняк так команду формировать. Почему всегда символическая сборная без схемы? Взяли бы любую схему и в нее запихнули бы лучших.
      Например 4-2-3-1: защита та же, а дальше:
      Канте - Кроос
      Месси - Модрич - КР
      Левандовски

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 11 января 2018, 17:04

      Афиша : "Матч года ! Первая сборная УЕФА играет против второй сборной УЕФА !" Это было бы СУПЕР !

      6
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