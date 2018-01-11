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УЕФА представил сборную 2017 года

11 января 2018, 14:18
30

УЕФА опубликовал состав символической сборной 2017 года.

Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»);

Защитники: Марсело («Реал»), Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Серхио Рамос («Реал»), Дани Алвес («ПСЖ»);

Полузащитники: Эден Азар («Челси»), Лука Модрич, Тони Кроос (оба – «Реал»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);

Нападающие: Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»).

Союз составил команду на основе голосования, в котором приняли участие 8,8 миллионов человек.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Лига Европы Ювентус Реал ПСЖ Челси Манчестер Сити Барселона Рамос Серхио Марсело Месси Лионель Кроос Тони Роналду Криштиану Буффон Джанлуиджи Кьеллини Джорджо Модрич Лука Алвес Дани Азар Эден Де Брюйне Кевин
Комментарии (30)
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Parker8
1515670864
Марсело дыра,а не защитник, а КриРо уже пол год играет хуже Дзюбы.
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insider_retro
1515671053
Почти не меняется состав... Надеюсь, что в следующем году произойдут серьёзные изменения в подобных символических сборных... Есть достойные парни на подходе!...))
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zatonn
1515673357
А когда-то Бавария отдала Тони Крооса в Реал за копейки... И Де Брюйне могли прикупить, да поскупились... Жаль, очень жаль...
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Полная Канистра
1515674294
можно было легко и 2 сборную составить не хуже этой может даже и конкурентной ей очень многих прошли стороной
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_Marqella_
1515674367
Всё вроде по делу, только есть сомнения в Марсело, да и Буффон на мой взгляд сегодня не лучший вратарь...
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hevbn 28
1515675509
Абсолютно логично и ожидаемо. В общем вопросы могут быть только по Дани Алвесу , но если вспомнить как он играл в ЛЧ и учитывая, что лучше него не один правый защитник себя не проявил ,особенно если учесть , что Аспиликуэта в последнее время перестал быть правым защитником , а больше стал центральным , место Дани Алвеса в этой сборной кажется весьма законным.
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lekseij2007
1515678215
А где Кокорин, Дзюба и Васин?))))
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dok66
1515679448
Афиша : "Матч года ! Первая сборная УЕФА играет против второй сборной УЕФА !" Это было бы СУПЕР !
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OfaZavr
1515684832
со многими согласен но есть и те кого обошли вниманием.
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Dart Veider
1515684908
Ну хоть здесь Кьелини заслужено попал в символическую сборную
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