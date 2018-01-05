Вендел, которым интересовался ЦСКА, прилетел в Лиссабон для перехода в «Спортинг»

Издание O Jogo опубликовало фотографии полузащитника «Флуминенсе» Вендела в аэропорту Лиссабона.

Ожидается, что сегодня 20-летний бразилец подпишет контракт со столичным «Спортингом».

В августе появилась информация об интересе к игроку со стороны ЦСКА. В понедельник армейцы сделали «Флуминенсе» предложение на 8 миллионов евро. Главный тренер клуба Абель Брага сказал, что его подопечный выбрал «Спортинг».

На Вендела также претендовал «ПСЖ».

В 2017 году футболист принял участие в 41-м матче всех турниров. На его счету шесть мячей и два голевых паса.