Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Вендел, которым интересовался ЦСКА, прилетел в Лиссабон для перехода в «Спортинг»

    Издание O Jogo опубликовало фотографии полузащитника «Флуминенсе» Вендела в аэропорту Лиссабона.

    Ожидается, что сегодня 20-летний бразилец подпишет контракт со столичным «Спортингом».

    В августе появилась информация об интересе к игроку со стороны ЦСКА. В понедельник армейцы сделали «Флуминенсе» предложение на 8 миллионов евро. Главный тренер клуба Абель Брага сказал, что его подопечный выбрал «Спортинг».

    На Вендела также претендовал «ПСЖ».

    В 2017 году футболист принял участие в 41-м матче всех турниров. На его счету шесть мячей и два голевых паса.

    Источник: O Jogo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.01.2018 15:37
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 6 января 2018, 02:19

      Там цука пальмы натуральные

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 5 января 2018, 21:29

      Каждому свое!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 5 января 2018, 20:41

      А кто из них Вендел,тот что с костылем?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 января 2018, 18:34

      каждый выбирает путь для себя

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 5 января 2018, 17:08

      Да...хороших новостей по прежнему нет....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 5 января 2018, 16:34

      Какой-то он страшноватый.
      А так жаль,что ЦСКА упустил его,возможно вписался бы в нашу схему.Ну удачи ему в Лиссабоне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 января 2018, 16:11

      Каждый сам себе хозяин, куда хочет, туда и переходит(если есть выбор)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 5 января 2018, 15:40

      Туда ему и дорога!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11