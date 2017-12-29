Дмитрий Черышев: «Месяц назад к Денису был интерес от «Зенита»

Экс-член тренерского штаба «Севильи» Дмитрий Черышев рассказал о карьере своего сына Дениса, выступающего за «Вильярреал».

– Можно сказать, что Денис уже нашел свою команду?

– Если ему нравится и он получает удовольствие в «Вильярреале», то я рад за него. Единственное, всегда советую не оставаться в зоне комфорта. Тогда ты опускаешь руки и забываешь, для чего ты в команде.

У меня были игроки, которые не хотели бороться за место в составе. Они меняли клуб, но – самое интересное – в новом тоже не играли.

– Денис не раз говорил, что не планирует возвращаться в Россию. Но была же вероятность его перехода в «Рубин» четыре года назад?

– Когда «Атлетико» играл с «Рубином», я приехал в мадридский отель, мы поговорили с Курбаном Бекиевичем, посмеялись. И он предложил: если есть возможность, то с удовольствием возьмет себе Дениса. Я спросил у сына: «Поедешь?» Ответ: «Нет». Все, тема закрыта.

Кстати, буквально месяц назад такой же интерес был от «Зенита». Но и здесь до переговоров не дошло.

В текущем сезоне 27-летний Черышев принял участие в 13-ти встречах всех турниров. На его счету один мяч и одна голевая передача.

После 17-ти туров чемпионата Испании «Вильярреал» занимает шестое место в турнирной таблице.