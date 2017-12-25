Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Каррера: «Хочу бороться со «Спартаком» за каждый трофей»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о важности турниров, в которых принимает участие московская команда.

    Напомним, что во второй части сезона красно-белые сыграют в РФПЛ, Кубке России и Лиге Европы.

    – Какой из трех турниров важнее?

    – Все в равной степени. Хочу побеждать в каждом матче и бороться за каждый трофей.

    – То есть Лига Европы мотивирует так же, как и Лига чемпионов?

    – А как иначе? Лига Европы для нас продолжение Лиги чемпионов. Знаете, когда говорят, что Лига Европы – не такой уж сложный турнир, хочу ответить: а что же вы тогда не выиграете его? Мы должны выходить с максимальной самоотдачей во всех трех турнирах.

    – Хватит ли сил?

    – В Англии скоро будут играть через день! Мы тоже должны привыкать жить в таком ритме. На мой взгляд, для наших футболистов труднее найти ментальные силы, чем физические.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.12.2017 01:00
    Рекомендуем
    Комментарии (12)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    stream15
    1514153700
    За один уже поборолись достойно.
    Ответить
    Отчаянный Пердун
    1514174331
    Так возьми Лигу Европы! Сразу заявишь о себе в Европе. А нам, россиянам приятно будет!
    Ответить
    Диктор
    1514177334
    Слова настоящего тренера и человека.
    Ответить
    VVM1964
    1514186049
    Почитал комменты - дебилов бессонница мучает .
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1514192218
    Побед тебе , Массимо!
    Ответить
    Полная Канистра
    1514209576
    похвальное стремление играть во всех фронтах и не сдаваться это по спартаковски. Набраться сил и хороших игроков тогда всё получится
    Ответить
    Великий ЦСКА Москва
    1514388213
    физрук бредит!
    Ответить
    Великий ЦСКА Москва
    1514388594
    Каррера верим 0:7 не предел!
    Ответить
    ologreds
    1694991672
    numo530220
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+