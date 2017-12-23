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    • Шишкин учится на тренера категории А вместе с Кержаковым, Березуцкими и Комбаровыми

    Шишкин учится на тренера категории А вместе с Кержаковым, Березуцкими и Комбаровыми

    Защитник «Краснодара» Роман Шишкин рассказал о своей учебе на тренера, по окончании которой он получит категорию А. Она позволит ему работать главным тренером клуба второго дивизиона, либо быть помощником тренера в Премьер-лиге и ФНЛ.

    – Вы сейчас учитесь на тренера, получаете категорию А.

    – Верно. Но я не один такой, у нас большая группа из действующих футболистов – Березуцкие, Комбаровы, Габулов. Единственный из закончивших карьеру – Кержаков. Когда получим лицензии, сможем тренировать клубы второго дивизиона, либо быть помощниками тренеров в Премьер-лиге и ФНЛ. Знания, которые мы получаем, точно пригодятся. Лекции ведет Андрей Лексаков, рассказывает интересно и доступно. В общем, закладываем базу на будущее.

    – Кто самый усердный студент?

    – Саша Кержаков. Кучу вопросов всегда задает. У него теперь много времени для учебы (смеется).

    – Экзамены сдаете?

    – Сдаем. Нас регулярно проверяют. Летом дали задание составить недельный микроцикл тренировок – просидел несколько ночей с конспектами, было интересно. Потом будем защищать диплом. Но вообще чередуем теорию с практикой. А в последний день декабрьского модуля играли в футбол против сборной РГУФК. Ничья!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.12.2017 10:52
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    insider_retro
    1514015923
    Дааа... Вот это плеяда тренеров подрастает... Кто же из них начнёт от земли во 2-ой лиге?!..))
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    DOCTOR PENALTY
    1514020048
    Молодцы парни. Своевременно. Успехов в будущем.
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    sidul1
    1514023398
    Европейское обучение отличается от нашего?Может пора уже там учиться!
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    maygli
    1514209696
    А сколько учатся на тренера? Один год? Через год четыре новых тренера... где ж на всех набрать команд? Тут надо не сокращать РФПЛ, а увеличивать до 20-и команд.
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    ologreds
    1694991681
    numo530051
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