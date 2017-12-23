Шишкин учится на тренера категории А вместе с Кержаковым, Березуцкими и Комбаровыми

Защитник «Краснодара» Роман Шишкин рассказал о своей учебе на тренера, по окончании которой он получит категорию А. Она позволит ему работать главным тренером клуба второго дивизиона, либо быть помощником тренера в Премьер-лиге и ФНЛ.

– Вы сейчас учитесь на тренера, получаете категорию А.

– Верно. Но я не один такой, у нас большая группа из действующих футболистов – Березуцкие, Комбаровы, Габулов. Единственный из закончивших карьеру – Кержаков. Когда получим лицензии, сможем тренировать клубы второго дивизиона, либо быть помощниками тренеров в Премьер-лиге и ФНЛ. Знания, которые мы получаем, точно пригодятся. Лекции ведет Андрей Лексаков, рассказывает интересно и доступно. В общем, закладываем базу на будущее.

– Кто самый усердный студент?

– Саша Кержаков. Кучу вопросов всегда задает. У него теперь много времени для учебы (смеется).

– Экзамены сдаете?

– Сдаем. Нас регулярно проверяют. Летом дали задание составить недельный микроцикл тренировок – просидел несколько ночей с конспектами, было интересно. Потом будем защищать диплом. Но вообще чередуем теорию с практикой. А в последний день декабрьского модуля играли в футбол против сборной РГУФК. Ничья!