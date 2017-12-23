Моуринью недоволен календарем «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выступил с критикой календаря английской Премьер-лиги в рождественский период. Его команда вынуждена будет провести четыре матча за десять дней.

«Мы не единственная команда, которая оказалась в сложной ситуации в связи с календарем. Например, тот же «Лестер».

После анализа календаря становится понятно, что действительно есть большая разница между разными клубами АПЛ в эти дни. Очевидно, есть группа привилегированных клубов, а есть группа команд, которых наказали подобным календарем. Еще есть группа клубов с календарем средней сложности, в которой я бы и хотел оказаться.

Прекрасно понимаю, что мою команду никогда бы не включили в число привилегированных, но хотелось бы оказаться хотя бы в средней группе», – приводит слова Моуринью FourFourTwo.

Матч 19-го тура «Лестер» – «Манчестер Юнайтед» состоится в субботу, 23 декабря. Затем манкунианцы сыграют с «Бернли» (26 декабря), «Саутгемптоном» (30 декабря) и «Эвертоном» (1 января). На 5 января у «МЮ» запланирован матч Кубка Англии с «Дерби Каунти».