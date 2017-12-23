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    Моуринью недоволен календарем «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выступил с критикой календаря английской Премьер-лиги в рождественский период. Его команда вынуждена будет провести четыре матча за десять дней.

    «Мы не единственная команда, которая оказалась в сложной ситуации в связи с календарем. Например, тот же «Лестер».

    После анализа календаря становится понятно, что действительно есть большая разница между разными клубами АПЛ в эти дни. Очевидно, есть группа привилегированных клубов, а есть группа команд, которых наказали подобным календарем. Еще есть группа клубов с календарем средней сложности, в которой я бы и хотел оказаться.

    Прекрасно понимаю, что мою команду никогда бы не включили в число привилегированных, но хотелось бы оказаться хотя бы в средней группе», – приводит слова Моуринью FourFourTwo.

    Матч 19-го тура «Лестер» – «Манчестер Юнайтед» состоится в субботу, 23 декабря. Затем манкунианцы сыграют с «Бернли» (26 декабря), «Саутгемптоном» (30 декабря) и «Эвертоном» (1 января). На 5 января у «МЮ» запланирован матч Кубка Англии с «Дерби Каунти».

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2017 10:17
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Killer_King
    1514014671
    У всех такой календарь не ной и это Boxing Day
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    жеха87
    1514014798
    Чего ныть с такой скамийкой!Маур в своем репертуаре!
    Ответить
    Костефан
    1514016087
    Ну... кто бы сомневался))
    Ответить
    Benifacto
    1514017604
    я все понимаю но это жестковато, как у хоккеистов прям, тут любой скамейки не хватит
    Ответить
    АртурZaСМ
    1514018598
    Ну это уже девиз Моура. Он обязательно чем то не доволен, но в первую очередь он не доволен календарем (не важно какой клуб тренирует).
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    Masteralex
    1514019521
    Да это обычная подготовка соломы, если вдруг кому-то проиграют :) а остальное всё фигня, есть контракт, работай
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    фантоци
    1514020658
    А чем он вообще доволен? Только собой любимым?задолбал уже
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    TY13R
    1514029124
    Как вообще можно ставить игры с 1 днём отдыха и на следующий сразу же на следующий - реально пошутили....
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    mutabor0992
    1514035031
    Нытик.
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    ologreds
    1694991681
    numo530048
    Ответить
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