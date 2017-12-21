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    • Балотелли сказал, что хотел бы вернуться в «Манчестер Сити» и «Интер»

    Балотелли сказал, что хотел бы вернуться в «Манчестер Сити» и «Интер»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли рассказал о бывших клубах.

    «Манчестер Сити» (играл с 2010 по 2013 год – прим. «Бомбардира»)? Нет никаких сомнений в том, что там я провел лучший сезон в своей карьере. Это особенный клуб, и я бы с радостью вернулся туда хоть бесплатно. Я собираюсь играть на топ-уровне еще пять или шесть лет.

    «Интер» (2007-2010)– также великий клуб, и я бы с удовольствием вернулся туда. Недавно я общался с их спортивным директором Пьеро Аусилио и сказал ему об этом, но ничего серьезного не получилось», – сказал 27-летний форвард.

    В текущем сезоне Балотелли забил 16 голов и отдал одну результативную передачу в 21-м матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

    Источник: ESPN

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    21.12.2017 13:47
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    Комментарии (4)
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    Kulimen
    1513853868
    А он оказывается еще и на топ уровне играет.
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    Adekvat07
    1513865437
    ну в Сити без шансов ему вернуться, а в Интер пореальнее, хотя тоже не факт
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    Dizayner
    1513920957
    вовремя думать нужно было, а не сейчас кусать локти
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    ologreds
    1694991691
    numo529862
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