Балотелли сказал, что хотел бы вернуться в «Манчестер Сити» и «Интер»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли рассказал о бывших клубах.

«Манчестер Сити» (играл с 2010 по 2013 год – прим. «Бомбардира»)? Нет никаких сомнений в том, что там я провел лучший сезон в своей карьере. Это особенный клуб, и я бы с радостью вернулся туда хоть бесплатно. Я собираюсь играть на топ-уровне еще пять или шесть лет.

«Интер» (2007-2010)– также великий клуб, и я бы с удовольствием вернулся туда. Недавно я общался с их спортивным директором Пьеро Аусилио и сказал ему об этом, но ничего серьезного не получилось», – сказал 27-летний форвард.

В текущем сезоне Балотелли забил 16 голов и отдал одну результативную передачу в 21-м матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.