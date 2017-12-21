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    • Бубнов: «Билялетдинов попытается перестроить «СКА-Хабаровск» на более атакующую игру»

    Бубнов: «Билялетдинов попытается перестроить «СКА-Хабаровск» на более атакующую игру»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что новый главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов сделает ставку на более атакующий футбол.

    «Что касается назначения Рината Билялетдинова, то это опытный специалист, который долго работал с дублем «Локомотива», а затем был приглашен на пост главного тренера «Рубина», с которым небезуспешно лавировал в кризисных обстоятельствах. У Билелетдинова есть свое видение игры, соответствующая уровню РФПЛ квалификация. Думаю, среди его первых шагов в новой должности будет попытка перестроить вектор игры СКА на более атакующий. Вместе с тем нужно попытаться сбалансировать линии так, чтобы оборона стала надежнее.

    Это очень непростая задача, особенно на коротком весеннем отрезке дистанции, с учетом турнирных обстоятельств. Любопытно, планируется ли сотрудничество с Билялетдиновым и по завершению сезона, если хабаровчанам не удастся сохранить прописку в Премьер-лиге, к чему все идет. С точки зрения выстраивания стратегии и призрачности шансов на спасение, это было бы логично.

    Если СКА все же удастся совершить быстрый качественный скачок, сократить отставание, то, по состоянию на сегодняшний день, их основными конкурентами стали бы «Анжи» и «Тосно». Впрочем, в безопасности пока не могут себя чувствовать также «Динамо» и «Амкар». В случае с пермяками пока вовсе непонятно продолжит ли команда участие в турнире и в каком статусе. Не придется ли распродавать состав, оставшись с дублерами, подобно «Томи» в прошлом сезоне. Детальные прогнозы в борьбе за выживание можно будет делать позже, когда наступит ясность относительно «Амкара», закроется трансферное окно, а команды уже будут играть спарринги на зимних сборах», – сказал Бубнов.

    После 20-ти туров «СКА-Хабаровск» занимает 16-е, последнее, место в турнирной таблице РФПЛ с 12-ю очками на своем счету.

    Источник: Sportbox.ru

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    21.12.2017 07:52
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    Комментарии (5)
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    paracetamol
    1513845926
    Они и так атаковали и забивали. Защита дырявая, уставала в конце игры.
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    rubinovyi2
    1513846448
    Конечно,чего ж не поиграть в атакующий футбол..,вылет-то так и так обеспечен.)
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    Killer_King
    1513847132
    В ФНЛ будет атаку ставить
    Ответить
    Сибирь за Спартак
    1513847175
    Поздновато пить боржом.
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    ologreds
    1694991693
    numo529832
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