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    • Агент: «С вероятностью 70% Караваев зимой вернется в РФПЛ в команду из первой пятерки»

    Агент: «С вероятностью 70% Караваев зимой вернется в РФПЛ в команду из первой пятерки»

    Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы правого защитника пражской «Спарты» Вячеслава Караваева, сообщил, что с большой вероятностью 22-летний игрок переберется в один из клубов РФПЛ в зимнее трансферное окно.

    Минувшим летом Караваев был близок к переходу в «Локомотив», но в итоге главный тренер железнодорожников Юрий Семин забраковал его трансфер.

    «Есть большая вероятность того, что игрок вернется в РФПЛ, существуют два-три варианта. Пока не могу назвать клубы, но с вероятностью 70% Слава вернется в чемпионат России. Это будет команда из первой пятерки, другие просто не потянут.

    Пришел новый тренер (прим. – Андреа Страмаччони), а в «Спарте» думали, что «Локомотив» Караваева выкупит, поэтому делали ставку на более молодых игроков. «Спарта» – это такой клуб, для которого футбол – это бизнес, как у «Витесса» или «Удинезе». У Караваева большая зарплата, и он им невыгоден, поэтому они старались ускорить этот процесс, чтобы вынудить игрока уйти из клуба. Для них он – дорогая игрушка, тем более клуб не играл в Лиге чемпионов», – сказал Сафонов.

    Караваев перешел в «Спарту» в августе 2016 года из ЦСКА за 1 миллион евро. При этом армейцы оставили за собой приоритетное право приобретения защитника.

    Источник: ТАСС

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    19.12.2017 13:48
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    Комментарии (26)
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    DOCTOR PENALTY
    1513682932
    По игре он креативный, поэтому лучше в Краснодар. Хуже, если Зенит.
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    vshter76
    1513682968
    У ЦСКА нет денег и есть "россиянин" на этой позиции. Зенит может купить потому что просто может. Локомотив уже забраковал. В Спартаке есть деньги и проблема с красками
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    Smoking_dog
    1513686429
    Скорее всего в спартак н на место ещенко
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    spartak4everr
    1513686811
    Похоже на краснодар по описанию. Были бы Спартак или Локо - говорил бы из топ-3, плюс Краснодару вроде как он не помешает по позиции. Хотя лично мне хотелось бы видеть его в Спартаке.
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    shurik45
    1513688900
    Возможно,Слава может подойти ЦСКА . Как раз на место одно из трех центральных защитников. Так же возможен вариант с позицией Щенникова.
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    Diesel133
    1513693112
    Спартак или Краснодар. Был бы рад видеть его в Локо, но после летней истории он к нам не поедет.
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    _Marqella_
    1513694661
    В ЦСКА вернётся , игрок хороший,молодой и к тому же русский!! Многим бы он пригодился, думаю ЦСКА не упустит возможность преоритетного права выкупа...
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    dok66
    1513695873
    Вернулся бы домой в ЦСКА , для всех сторон было бы хорошо !
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    Чикомас
    1513699382
    Если в Спарте не пригодился, в ЦСКА делать нечего. Явно не звезда. Хотя...по сравнению с Васиным, и одноногий инвалид, торговец бычками с Привоза-звезда...
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    ologreds
    1694991704
    numo529659
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