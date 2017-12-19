Агент: «С вероятностью 70% Караваев зимой вернется в РФПЛ в команду из первой пятерки»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы правого защитника пражской «Спарты» Вячеслава Караваева, сообщил, что с большой вероятностью 22-летний игрок переберется в один из клубов РФПЛ в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом Караваев был близок к переходу в «Локомотив», но в итоге главный тренер железнодорожников Юрий Семин забраковал его трансфер.

«Есть большая вероятность того, что игрок вернется в РФПЛ, существуют два-три варианта. Пока не могу назвать клубы, но с вероятностью 70% Слава вернется в чемпионат России. Это будет команда из первой пятерки, другие просто не потянут.

Пришел новый тренер (прим. – Андреа Страмаччони), а в «Спарте» думали, что «Локомотив» Караваева выкупит, поэтому делали ставку на более молодых игроков. «Спарта» – это такой клуб, для которого футбол – это бизнес, как у «Витесса» или «Удинезе». У Караваева большая зарплата, и он им невыгоден, поэтому они старались ускорить этот процесс, чтобы вынудить игрока уйти из клуба. Для них он – дорогая игрушка, тем более клуб не играл в Лиге чемпионов», – сказал Сафонов.

Караваев перешел в «Спарту» в августе 2016 года из ЦСКА за 1 миллион евро. При этом армейцы оставили за собой приоритетное право приобретения защитника.