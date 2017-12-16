Источник: Рахимов, Карпин и Кононов – кандидаты на пост главного тренера «Ростова»

Рашид Рахимов, Валерий Карпин и Олег Кононов являются кандидатами на пост главного тренера «Ростова».

Не исключен вариант, при котором командой продолжит руководить нынешний исполняющий обязанности Дмитрий Кириченко, сменивший Леонида Кучука, который покинул желто-синих 6 декабря.

Ранее также сообщалось, что ростовчан могут возглавить Леонид Слуцкий и Игорь Черевченко.

После 20-ти туров «Ростов» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 25 очков. От зоны переходных матчей его отделяют четыре балла.