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    • Источник: Рахимов, Карпин и Кононов – кандидаты на пост главного тренера «Ростова»

    Источник: Рахимов, Карпин и Кононов – кандидаты на пост главного тренера «Ростова»

    Рашид Рахимов, Валерий Карпин и Олег Кононов являются кандидатами на пост главного тренера «Ростова».

    Не исключен вариант, при котором командой продолжит руководить нынешний исполняющий обязанности Дмитрий Кириченко, сменивший Леонида Кучука, который покинул желто-синих 6 декабря.

    Ранее также сообщалось, что ростовчан могут возглавить Леонид Слуцкий и Игорь Черевченко.

    После 20-ти туров «Ростов» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 25 очков. От зоны переходных матчей его отделяют четыре балла.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2017 15:40
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    Комментарии (23)
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    OfaZavr
    1513436042
    Раз уж собрали всех свободных тренеров в список от фонаря то почему про Слуцкого забыли он тоже может как и перечисленные))
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    Catastrofa
    1513436119
    Сколько же их ?
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    Naque
    1513437472
    Валера, Валера, ждем!
    Ответить
    mihail200606
    1513438209
    только не карпин ... кононов и слуцкий приоритетные варианты помоему..
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    retiremen
    1513438953
    Итого за 3 дня на пост главного тренера ФК Ростов разными источниками были назначены: Слуцкий, Черевченко, Рахимов, Карпин, Кононов и исполняющий обязанности тренера товарищ Кириченко. Люди, это ж какие условия там предлагают, что такая очередь выстроилась?
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    FanatSerj
    1513439238
    Прям какой то ребус для школьника, вычеркни из списка тренеров лишнего......))) Ну вы поняли кого..... )))
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    андрей андреев
    1513443720
    Это по принципу-"Возьми Боже,что нам не гоже"))) Какие ещё безработные люди с тренерской лицензией есть в России?(Белорусии,Украины,Таджикистане и т.д.)))
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    Сильвербой
    1513448962
    Я так понимаю Карпина во все новости пихают чтобы мы его не забыли!!!???
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    богатяновский
    1513492798
    Никто из этих сбитых лётчиков ростову не нужен у Кириченко есть стимул к росту вместе с командой
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    ologreds
    1694991721
    numo529365
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