Канчельскис: «К сожалению, те времена, когда ЦСКА и «Зенит» выигрывали в еврокубках, прошли»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для российских клубов.

Напомним, «Локомотив» сыграет с «Ниццей», «Зенит» – с «Селтиком», ЦСКА – с «Црвеной Звездой», «Спартак» – с «Атлетиком».

– Какого вы мнения о соперниках российских клубов по 1/16 финала Лиги Европы?

– Нам надо доказывать, что мы можем добиваться результата. К сожалению, те времена, когда выигрывали ЦСКА и «Зенит», прошли, поэтому сейчас нужно всерьез думать на эту тему. Нужно доказывать свою состоятельность.

Все соперники очень хорошие, интересные. Посмотрим. Мне очень интересно будет увидеть противостояние «Зенита» и «Селтика». У «Црвены Звезды» интересная команда, атмосфера на стадионе потрясающая. Может быть, на какой-то выездной матч даже съезжу.