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    • Канчельскис: «К сожалению, те времена, когда ЦСКА и «Зенит» выигрывали в еврокубках, прошли»

    Канчельскис: «К сожалению, те времена, когда ЦСКА и «Зенит» выигрывали в еврокубках, прошли»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился впечатлениями от жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы для российских клубов.

    Напомним, «Локомотив» сыграет с «Ниццей», «Зенит» – с «Селтиком», ЦСКА – с «Црвеной Звездой», «Спартак» – с «Атлетиком».

    – Какого вы мнения о соперниках российских клубов по 1/16 финала Лиги Европы?

    – Нам надо доказывать, что мы можем добиваться результата. К сожалению, те времена, когда выигрывали ЦСКА и «Зенит», прошли, поэтому сейчас нужно всерьез думать на эту тему. Нужно доказывать свою состоятельность.

    Все соперники очень хорошие, интересные. Посмотрим. Мне очень интересно будет увидеть противостояние «Зенита» и «Селтика». У «Црвены Звезды» интересная команда, атмосфера на стадионе потрясающая. Может быть, на какой-то выездной матч даже съезжу.

    Источник: Rusfootball.info

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    16.12.2017 10:00
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    Комментарии (9)
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    Scuderia Ferrari F1
    1513407968
    Правда что ли, так 2017 заканчивается
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    Сильвербой
    1513408806
    Жесть просто! Люди далекие от футбола, после такого высказывания, подумают что ЦСКА и Зенит как минимум раз по 20 выигрывали еврокубки, но эти времена вдруг прошли! Андрей, мы конечно безмерно рады этим победам, мы этого не забудем, но либо выражайте свои мысли четче, либо не говорите ничего!!!
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    Cubinec1989
    1513412308
    История циклична. Много времени прошло, пора повторить. Желаю в следующем году удачи нашим клубам в Еврокубках
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    victosha
    1513414003
    Не обосновал, почему прошли те времена.
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    vladimir-7
    1513417381
    Высказался: "соперники очень хорошие и интересные", а мы и без тебя это знаем. Пустой комментарий Кончельскиса.
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    Диктор
    1513420317
    Как надоел этот спец футбола-глаголет одну истину понятную и ребенку,хотя очень часто ошибается к тому же.
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    bumer_moscow
    1513486318
    ggggg
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    ologreds
    1694991723
    numo529339
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