Дзюбу и Шатова ждут в ЦСКА. Слуцкий может стать тренером «Ростова». Дайджест событий дня

Бывший тренер «Зенита» может возглавить «ПСЖ».

«Зенит» ищет футболистов в каждую линию.

Защитник Пепе из украинского клуба пройдет просмотр в ЦСКА.

ЦСКА может усилиться Дзюбой и Шатовым.

Слуцкий является кандидатом на пост главного тренера «Ростова».

«Спартак» может приобрести младшего из братьев Еременко.

Марадона забавно прокомментировал высказывание Роналду о лучшем игроке мира.

ФИФА предупредила сборную Испании о возможном снятии с ЧМ-2018.

Лучо Гонсалес чуть не убил жену на глазах у детей.

Главный тренер «Гремио» считает, что он играл в футбол лучше, чем Роналду.