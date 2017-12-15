Дзюбу и Шатова ждут в ЦСКА. Слуцкий может стать тренером «Ростова». Дайджест событий дня

Бывший тренер «Зенита» может возглавить «ПСЖ».
«Зенит» ищет футболистов в каждую линию.
Защитник Пепе из украинского клуба пройдет просмотр в ЦСКА.
ЦСКА может усилиться Дзюбой и Шатовым.
Слуцкий является кандидатом на пост главного тренера «Ростова».
«Спартак» может приобрести младшего из братьев Еременко.
Марадона забавно прокомментировал высказывание Роналду о лучшем игроке мира.
ФИФА предупредила сборную Испании о возможном снятии с ЧМ-2018.
Лучо Гонсалес чуть не убил жену на глазах у детей.
Главный тренер «Гремио» считает, что он играл в футбол лучше, чем Роналду.