Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Дзюбу и Шатова ждут в ЦСКА. Слуцкий может стать тренером «Ростова». Дайджест событий дня

    Дзюбу и Шатова ждут в ЦСКА. Слуцкий может стать тренером «Ростова». Дайджест событий дня

    Бывший тренер «Зенита» может возглавить «ПСЖ».

    «Зенит» ищет футболистов в каждую линию.

    Защитник Пепе из украинского клуба пройдет просмотр в ЦСКА.

    ЦСКА может усилиться Дзюбой и Шатовым.

    Слуцкий является кандидатом на пост главного тренера «Ростова».

    «Спартак» может приобрести младшего из братьев Еременко.

    Марадона забавно прокомментировал высказывание Роналду о лучшем игроке мира.

    ФИФА предупредила сборную Испании о возможном снятии с ЧМ-2018.

    Лучо Гонсалес чуть не убил жену на глазах у детей.

    Главный тренер «Гремио» считает, что он играл в футбол лучше, чем Роналду.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2017 21:14
    Рекомендуем
    Комментарии (13)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ВЛАДИВОСТОК
    1513371722
    Если про Дзюбу правда , что он в ЦСКА...............Я ЛИЧНО БУДКУ ОГОРЧЁН , не люблю его во первых как человека а как футболиста тем более..........
    Ответить
    Юрий Б.
    1513372464
    Шатов может заиграть, а Дзюба вряд ли
    Ответить
    Sergej-74
    1513374827
    Шатов это усиление
    Ответить
    TUMS
    1513375919
    Дзюбу не дай боже возьмут. Баласт в Казахстан.
    Ответить
    igormaddog
    1513381905
    Против Шатова ни чего не имею,но Дзюба дерево пусть в Спартак валит они любят деревья!И какой ЧМ без Испании,и так не увидим Чили,Голландию,Италию!!
    Ответить
    Spartanez 300
    1513395797
    Дзюба как девица легкого поведения по рукам пошел .
    Ответить
    Бугимен
    1513404928
    Слуцкому и Шатову удачи.Балласт не нужный, виде Дзюбы Зенит решил продать.
    Ответить
    Пантелеев
    1513456523
    У ЦСКА нет денег на Шатова и Дзюбу, в прошлом году купили Олланаре за пару коробок бананов.
    Ответить
    Spiridonovich
    1513509749
    Свою квалификацию Слуцкий подтвердил в Англии, опустив на дно турнирной таблицы Халл Сити. С таким тренером Ростову будет уготовлен вылет из премьер лиги. Ему просто необходима переквалификация. Предлагают в Челси техническую должность. Это то, что надо для русского Моуринью.
    Ответить
    ologreds
    1694991727
    numo529298
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+