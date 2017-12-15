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    Лучо Гонсалес едва не убил жену на глазах у детей

    Бывший футболист сборной Аргентины Лучо Гонсалес пытался убить свою супругу в присутствии детей. Об этом общественности рассказала сама жена южноамериканца Андреа Маркес.

    «Он стал душить меня на кровати. Перед этим позвал детей и сказал им: «Смотрите». Семилетний ребенок пытался остановить Лучо, но тот применил силу и оттолкнул сына. Слава Богу, меня успели доставить в больницу, куда я прибыла в полумертвом состоянии», – рассказала Маркес.

    На клубном уровне Лучо Гонсалес больше всего матчей провел за португальский «Порту» (168 игр в чемпионате Португалии, 40 голов).

    Источник: L' Equipe

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    15.12.2017 17:54
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    Комментарии (19)
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    ufos73
    1513357026
    Че вы на бабу гоните, и какая в Ж*** это бытовуха??? Если он позвал детей на это смотреть, это дурка! Галоперидола этому Уе**ку и пусть лежит драконов ловит
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    raritet
    1513357469
    спортивной новостью назвать нельзя, потому как не указаны часы и минуты , на которых , все происходило..., а вообще, непонятно , к чему эта новость.
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    Aviator
    1513358286
    дед внуку рассказывает. - Пришли немцы в деревню и говорят "Либо мы вас изнасилуем, либо расстреляем" - И что ты дедушка выбрал? - Расстреляли меня, расстреляли
    Ответить
    qwerty991
    1513359386
    Плохо когда люди выносят сор из избы.
    Ответить
    x-x-x-x-x
    1513365155
    так и поверил бабе. они чуть что придумают такое что и представить не сможешь
    Ответить
    El_Chori
    1513368132
    Наркоман, штоле?
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    4agaaa
    1513368464
    Да походу под наркотой
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    арейская
    1513386235
    Что это? Походу на мальдоний проверять надо не наших...
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    СуперДизель
    1513403881
    Это были ролевые игры
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    ologreds
    1694991729
    numo529279
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