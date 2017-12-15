Лучо Гонсалес едва не убил жену на глазах у детей

Бывший футболист сборной Аргентины Лучо Гонсалес пытался убить свою супругу в присутствии детей. Об этом общественности рассказала сама жена южноамериканца Андреа Маркес.

«Он стал душить меня на кровати. Перед этим позвал детей и сказал им: «Смотрите». Семилетний ребенок пытался остановить Лучо, но тот применил силу и оттолкнул сына. Слава Богу, меня успели доставить в больницу, куда я прибыла в полумертвом состоянии», – рассказала Маркес.

На клубном уровне Лучо Гонсалес больше всего матчей провел за португальский «Порту» (168 игр в чемпионате Португалии, 40 голов).