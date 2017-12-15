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    • «Зениту» нужен центральный защитник, плеймейкер и легкий форвард

    «Зениту» нужен центральный защитник, плеймейкер и легкий форвард

    Руководство «Зенита» продолжает рассматривать варианты укрепления состава команды. Известно, что во время зимнего трансферного окна сине-бело-голубые будут комплектоваться за счет поиска игроков на российском рынке.

    Исключением может стать центральный защитник, поиски которого ведутся за рубежом. Две другие позиции – плеймейкера и легкого форварда, способного сыграть на любом краю атаки или исполнить роль оттянутого нападающего – должны быть закрыты российскими футболистами.

    На зимние сборы «Зенита» в ОАЭ и Турции могут также отправиться игроки, отданные летом в аренду. Напомним, что первым новичком команды из северной столицы стал нападающий «Тосно» Антон Заболотный.

    Источник: Бобсоккер

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    15.12.2017 09:16
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    Комментарии (61)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    OfaZavr
    1513331375
    Манчини знатный собиратель всякого шлака, наберет опять всяких ненужных, средних игроков главное чтобы побольше и еще больше!!))
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    OfaZavr
    1513331437
    а Заболотный разве не лёгкий форвард?))
    Ответить
    XaXatyn
    1513332458
    А что такое слабое усиление ? Надо больше покупать игроков , лавка длинная !
    Ответить
    altezzik
    1513334248
    Я нашел для них усиление на эти позиции: Новосельцев, Нобоа, Шатов
    Ответить
    sidul1
    1513334789
    На внутреннем рынке лучшая кандидатура Зе Луиш,стоит Федуну предложить заработать.Зе Луиш недооценен со стороны тренера.Для Зенита это очень хорошая перспектива.
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    Symbol
    1513337241
    И еще человек по 5 на каждую позицию. Ну а что, много не мало)) ЗП на всех хватит...
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    ДяДь ПашА
    1513340807
    И тренер
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    Павелий
    1513347620
    Я бы сказал так: 1. Сначала им всем надо сократить зп раз в 10. 2. Потом дать им больших люлей, так как сами не дошли по пункта №1. 3. Потом дать губозакаточную машинку. 4. И потом заставить много и долго бегать. Тогда может будет какой-то толк.
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    bset
    1513368401
    Зенит понял, что покупка двух составов - это большая ошибка, и решил купить третий.
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    ologreds
    1694991730
    numo529235
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