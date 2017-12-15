«Зениту» нужен центральный защитник, плеймейкер и легкий форвард

Руководство «Зенита» продолжает рассматривать варианты укрепления состава команды. Известно, что во время зимнего трансферного окна сине-бело-голубые будут комплектоваться за счет поиска игроков на российском рынке.

Исключением может стать центральный защитник, поиски которого ведутся за рубежом. Две другие позиции – плеймейкера и легкого форварда, способного сыграть на любом краю атаки или исполнить роль оттянутого нападающего – должны быть закрыты российскими футболистами.

На зимние сборы «Зенита» в ОАЭ и Турции могут также отправиться игроки, отданные летом в аренду. Напомним, что первым новичком команды из северной столицы стал нападающий «Тосно» Антон Заболотный.