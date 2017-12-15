ФИФА может не допустить сборную Испании к участию в ЧМ-2018

ФИФА направила официальное письмо в адрес испанских футбольных властей, объявив угрозу не допустить сборную страны к участию в чемпионате мира-2018.

Дело в том, что сейчас в Испании идет подготовка к выборам президента Испанской федерации футбола, куда, по мнению ФИФА, вмешивается правительство страны. Это мировая футбольная организация считает недопустимым.

ФИФА потребовала, чтобы испанские государственные власти полностью вышли из футбольного процесса, иначе ЧМ-2018 пройдет без «красной фурии».