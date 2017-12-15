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    ФИФА может не допустить сборную Испании к участию в ЧМ-2018

    ФИФА направила официальное письмо в адрес испанских футбольных властей, объявив угрозу не допустить сборную страны к участию в чемпионате мира-2018.

    Дело в том, что сейчас в Испании идет подготовка к выборам президента Испанской федерации футбола, куда, по мнению ФИФА, вмешивается правительство страны. Это мировая футбольная организация считает недопустимым.

    ФИФА потребовала, чтобы испанские государственные власти полностью вышли из футбольного процесса, иначе ЧМ-2018 пройдет без «красной фурии».

    Источник: Football Espana

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    15.12.2017 15:52
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    Комментарии (26)
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    alex1951
    1513345634
    Но пасаран! Венсеремос! Мы с вами ,амигос!
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    dinar7777dinar
    1513347046
    чушь ! испания один из трех главных фаворитов чм наряду с бразилией и германией.
    Ответить
    Наварх
    1513347955
    А какого хрена... Должно быть с точностью наоборот. Это фифашная организация примеряет роль "диктатора". Каждая страна имеет право делать так, как считает нужным внутри страны, но на международной арене придерживаться общих правил. Сугубо моё мнение...
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    mishavandit
    1513349740
    Это фифа опять деньги вытягивает...
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    LeoGut
    1513349952
    До отстранения Испании не дойдет. Вот, если бы речь шла о сборной какой-либо восточноевропейской страны...
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    Bivaliy67
    1513351526
    Это всё Cosa Nostra интриги свои крутит, то Перу подставляли, теперь в Испании мутят, освободить лишь бы место для Nazionale di calcio dell'Italia! Вива Италия!)
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    Хакасия
    1513352048
    Интересно!
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    InterMilLano1908
    1513386851
    Походу ФИФА мстит за Неймара, ведь там федерация футбола Испании вроде ка жалобы подавали по поводу трансфера)
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    victosha
    1513403787
    Esta mierdaes ridicula!
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    ologreds
    1694991729
    numo529269
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